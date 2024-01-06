Барнаульская пенсионерка отдала лжеполицейским полмиллиона "кредитных" рублей

Женщина слишком поздно поняла, что ее обманывают. Теперь аферистов ищет полиция

06 января 2024, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульская пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Доверившись аферистам, женщина взяла эту сумму в кредит и перевела им.

Как сообщили в пресс-службе алтайской полиции, с 64-летней жительницей Барнаула по телефону связался злоумышленник. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на женщину заведено уголовное дело "по факту оформления кредитов на чужое имя на сумму 500 000 рублей".

Позже к разговору подключился второй преступник, тоже представившийся сотрудником полиции. Он и дал женщине инструкции, которые якобы помогут ей избавиться от уголовного преследования.

Поддавшись на манипуляции, пенсионерка пошла в банк и оформила на себя кредит – 250 тысяч рублей. Деньги она перевела на продиктованный счет. А затем мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно взять еще один точно такой же кредит и тоже перевести им. Так жительница Барнаула и поступила.

Как итог, в карманах мошенников оказалось полмиллиона рублей, которые женщина оформила в кредит. Только спустя время она поняла, что стала жертвой аферистов.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

ГУ МВД по Алтайскому краю напоминает, что нужно быть предельно бдительными. Если вам позвонили неизвестные и под разными предлогами убеждают совершить какие-то денежные операции, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Следует немедленно положить трубку.