Мошенники сделали бийчанку настолько довольной, что она отдала им 3 млн рублей

Женщина сама подала заявку на вступление в инвестпроект

01 декабря 2023, 12:29, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае у женщины похитили большую сумму денег под предлогом вложения в инвестиционный проект, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 39-летняя жительница Бийска, которая в августе увидела в интернете объявление о заработке на инвестиционной платформе и оставила заявку для связи.

"Ей позвонил представитель компании, объяснил механизм работы и предложил внести деньги для получения первого заработка. И действительно, первое время бийчанка переводила прибыль на свой электронный кошелек и была довольна суммами", – рассказали в ведомстве.

После этого женщина внесла на счет почти 3 000 000 рублей. Через пару дней все чаты, ссылки и скриншоты были удалены, а представитель компании пропал.