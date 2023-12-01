НОВОСТИОбщество

Мошенники сделали бийчанку настолько довольной, что она отдала им 3 млн рублей

Женщина сама подала заявку на вступление в инвестпроект

01 декабря 2023, 12:29, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае у женщины похитили большую сумму денег под предлогом вложения в инвестиционный проект, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 39-летняя жительница Бийска, которая в августе увидела в интернете объявление о заработке на инвестиционной платформе и оставила заявку для связи.

"Ей позвонил представитель компании, объяснил механизм работы и предложил внести деньги для получения первого заработка. И действительно, первое время бийчанка переводила прибыль на свой электронный кошелек и была довольна суммами", – рассказали в ведомстве.

После этого женщина внесла на счет почти 3 000 000 рублей. Через пару дней все чаты, ссылки и скриншоты были удалены, а представитель компании пропал.

Курьер за один день и пенсионерку обманул, и мошенников кинул, и стриптиз посмотрел

Парень должен был забрать деньги, оставить себе процент, а остальное перевести мошенникам, но не сделал этого
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Мошенники

Комментарии 4

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Гость

12:33:56 01-12-2023

первое время бийчанка переводила прибыль на свой электронный кошелек --- если могла после этого снять все деньги вместе с прибылью, могла их кинуть, получилось бы красиво

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Гость

13:49:57 01-12-2023

тут не угадаешь в какой момент соскочить, это как в МММ

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Гость

14:46:31 01-12-2023

Гость (12:33:56 01-12-2023) первое время бийчанка переводила прибыль на свой электронный... Жадность фраера сгубила)))

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Гость

21:54:00 01-12-2023

А грели бы задницу три ляма и грели бы, а нет захотелось еще срубить деньжат по легкому, вот и сгубила жадность .... Инвеcторы, ха-ха-ха.

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