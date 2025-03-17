Барнаульская пенсионерка потратила на ставки полтора миллиона рублей
Позже женщине срочно понадобились деньги на лечение внука, но выяснилось, что она "все проиграла"
17 марта 2025, 21:12, ИА Амител
Пенсионерка из Барнаула потеряла полтора миллиона рублей, поверив капперам – людям, которые якобы профессионально занимаются ставками на спорт. Об этом сообщает Baza.
В октябре 2024 года жительница Барнаула наткнулась в Telegram на группу капперов. Женщина интересовалась футболом, поэтому решила "испытать удачу". В ставках же пенсионерка не разбиралась, поэтому мошенники убедили ее "испытывать удачу" через них – переводить деньги на их карту.
"Лудомания быстро поглотила 65-летнюю женщину. Сначала она ставила свободные деньги, потом перешла к сбережениям, а через некоторое время пошла за кредитами – к знакомым и микрофинансовым организациям", – говорится в публикации.
В феврале 2025 года в семье пенсионерки произошла беда – заболел ее внук, срочно потребовались деньги на лечение. Женщина попыталась вывести средства, но администраторы группы сообщили, что она "все проиграла".
Капперы предложили "отыграться". Лишь тогда она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Всего пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей.
21:26:43 17-03-2025
Из рассказа понятно, что бабку возбуждал футбол и ставки она делала с целью наживы
21:39:44 17-03-2025
Кто не рискует, тот живёт на одну пенсию
22:53:18 17-03-2025
Пенсионеры богатые, а ты - нет.
06:26:25 18-03-2025
Деньги не главное. Было бы здоровье, и душевное тоже.
09:38:41 18-03-2025
Сколько ей лет? Пенсионерка - от 45 до 85.