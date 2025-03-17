НОВОСТИПроисшествия

Барнаульская пенсионерка потратила на ставки полтора миллиона рублей

Позже женщине срочно понадобились деньги на лечение внука, но выяснилось, что она "все проиграла"

17 марта 2025, 21:12, ИА Амител

Фото: Abigail Keenan / unsplash.com
Фото: Abigail Keenan / unsplash.com

Пенсионерка из Барнаула потеряла полтора миллиона рублей, поверив капперам – людям, которые якобы профессионально занимаются ставками на спорт. Об этом сообщает Baza.

В октябре 2024 года жительница Барнаула наткнулась в Telegram на группу капперов. Женщина интересовалась футболом, поэтому решила "испытать удачу". В ставках же пенсионерка не разбиралась, поэтому мошенники убедили ее "испытывать удачу" через них – переводить деньги на их карту.

"Лудомания быстро поглотила 65-летнюю женщину. Сначала она ставила свободные деньги, потом перешла к сбережениям, а через некоторое время пошла за кредитами – к знакомым и микрофинансовым организациям", – говорится в публикации.

В феврале 2025 года в семье пенсионерки произошла беда – заболел ее внук, срочно потребовались деньги на лечение. Женщина попыталась вывести средства, но администраторы группы сообщили, что она "все проиграла".

Капперы предложили "отыграться". Лишь тогда она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Всего пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей.

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

21:26:43 17-03-2025

Из рассказа понятно, что бабку возбуждал футбол и ставки она делала с целью наживы

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Гость

21:39:44 17-03-2025

Кто не рискует, тот живёт на одну пенсию

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Гость

22:53:18 17-03-2025

Пенсионеры богатые, а ты - нет.

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Гость

06:26:25 18-03-2025

Деньги не главное. Было бы здоровье, и душевное тоже.

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Гость

09:38:41 18-03-2025

Сколько ей лет? Пенсионерка - от 45 до 85.

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