Прокуратура через суд добилась возвращения 5 млн рублей обманутой рубцовской пенсионерке
Владелец счета, на которые поступили деньги, незаконно обогатился
17 марта 2025, 17:47, ИА Амител
Прокурор через суд добился возврата денег рубцовской пенсионерке, которая перевела на счет неизвестного 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В ходе проверки городская прокуратура установила, что под влиянием обмана пожилая женщина отправила крупную сумму неизвестному. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках расследования которого сотрудниками полиции был установлен владелец счета.
"Поскольку данный гражданин в отсутствие каких-либо правовых оснований за счет поступивших от заявительницы денежных средств незаконно обогатился и не принял мер к их возврату законному владельцу, прокурор обратился в суд в интересах пенсионерки о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере 5 млн рублей", – добавили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск, взыскав с владельца счета неосновательное обогащение.
19:37:37 17-03-2025
Лошара. В землю закапывать нужно обогащение. Блин, такой шанс.
06:41:00 19-03-2025
происхождение денег конечно...законно?!!