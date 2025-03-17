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Прокуратура через суд добилась возвращения 5 млн рублей обманутой рубцовской пенсионерке

Владелец счета, на которые поступили деньги, незаконно обогатился

17 марта 2025, 17:47, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
Суд / Фото: amic.ru

Прокурор через суд добился возврата денег рубцовской пенсионерке, которая перевела на счет неизвестного 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В ходе проверки городская прокуратура установила, что под влиянием обмана пожилая женщина отправила крупную сумму неизвестному. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках расследования которого сотрудниками полиции был установлен владелец счета.

"Поскольку данный гражданин в отсутствие каких-либо правовых оснований за счет поступивших от заявительницы денежных средств незаконно обогатился и не принял мер к их возврату законному владельцу, прокурор обратился в суд в интересах пенсионерки о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере 5 млн рублей", – добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск, взыскав с владельца счета неосновательное обогащение.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 2

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Гость

19:37:37 17-03-2025

Лошара. В землю закапывать нужно обогащение. Блин, такой шанс.

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Гость

06:41:00 19-03-2025

происхождение денег конечно...законно?!!

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