Барнаульская пенсионерка поверила мошенникам, пообещавшим ей "тройную" пенсию
Причем дочь женщины "чуть ли не каждый день" предостерегала ее
13 марта 2025, 22:56, ИА Амител
Мошенники обманули 70-летнюю жительницу Барнаула, представившись сотрудниками Пенсионного фонда и сказав, что ей "недоплатили пенсию за три месяца". В итоге злоумышленники получили доступ к аккаунту женщины на "Госуслугах" и начали оформлять на нее кредиты, рассказала дочь пенсионерки в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
"Девушка-консультант", позвонившая женщине, пообещала ей выплатить "тройную" пенсию – все средства, которые она якобы недополучила. Для этого ей нужно было якобы записать пенсионерку на прием в Пенсионный фонд, для чего потребовался код из СМС.
Женщина, не задумываясь, назвала цифры, и лишь потом выяснилось, что это было уведомление с "Госуслуг". Лжеконсультант положила трубку, и пенсионерке начали приходить сообщения о том, что ее аккаунт взломан и ей срочно нужно обратиться в Роскомнадзор – номера телефонов были приложены.
"В это время пришел со школы старший сын, мама ему начала показывать сообщения на телефоне. Он сразу понял, что это мошенники, и позвонил мне. Далее на телефон начали приходить сообщения от банков с информацией об оформлении кредитов", – рассказала дочь пенсионерки.
Уже через час обманутая женщина вместе с внуком пришла в МФЦ. Специалисты восстановили доступ к аккаунту на "Госуслугах" и установили пенсионерке самозапрет на кредиты.
"С мамой чуть ли не каждый день говорила, все объясняла, читала статьи, как обманывают. Но мама тем не менее поверила. А как же, аж три пенсии сказали выплатят!" – говорит дочь женщины.
00:27:37 14-03-2025
Для чего 70-летним людям Госуслуги?
08:14:43 14-03-2025
гость (00:27:37 14-03-2025) Для чего 70-летним людям Госуслуги?... А что 70-летние не люди?Мне 74 года и я активно пользуюсь Госуслугами-подать на субсидию по ЖКХ,записаться к врачу,подать обращение в различные органы,вплоть до прокуратуры,что бы отстоять свои права и т.д.Ходить и стоять в очередях в возрасте сложновато.А против мошенников надо иметь маленько мозгов и не кидаться на халявное бабло! Помнить,что бесплатный сыр только в мышеловке!!!
08:06:39 14-03-2025
Жадность.
16:56:06 14-03-2025
Халява и все-то ей должны.
18:29:00 14-03-2025
А я сразу не поверил, и ребята быстренько стушевались и отключились. Причём уже не впервые. "Ваш работодатель не учёл полтора года стажа, ваша пенсия должна быть увеличена". Держите, ребята, карман пошире, а то всё не войдёт!