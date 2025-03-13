Барнаульская пенсионерка поверила мошенникам, пообещавшим ей "тройную" пенсию

Причем дочь женщины "чуть ли не каждый день" предостерегала ее

13 марта 2025, 22:56, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мошенники обманули 70-летнюю жительницу Барнаула, представившись сотрудниками Пенсионного фонда и сказав, что ей "недоплатили пенсию за три месяца". В итоге злоумышленники получили доступ к аккаунту женщины на "Госуслугах" и начали оформлять на нее кредиты, рассказала дочь пенсионерки в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

"Девушка-консультант", позвонившая женщине, пообещала ей выплатить "тройную" пенсию – все средства, которые она якобы недополучила. Для этого ей нужно было якобы записать пенсионерку на прием в Пенсионный фонд, для чего потребовался код из СМС.

Женщина, не задумываясь, назвала цифры, и лишь потом выяснилось, что это было уведомление с "Госуслуг". Лжеконсультант положила трубку, и пенсионерке начали приходить сообщения о том, что ее аккаунт взломан и ей срочно нужно обратиться в Роскомнадзор – номера телефонов были приложены.

"В это время пришел со школы старший сын, мама ему начала показывать сообщения на телефоне. Он сразу понял, что это мошенники, и позвонил мне. Далее на телефон начали приходить сообщения от банков с информацией об оформлении кредитов", – рассказала дочь пенсионерки.

Уже через час обманутая женщина вместе с внуком пришла в МФЦ. Специалисты восстановили доступ к аккаунту на "Госуслугах" и установили пенсионерке самозапрет на кредиты.