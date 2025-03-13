Руки прочь. Поможет ли самозапрет на кредиты защитить барнаульцев от мошенников

Ежегодно россияне переводят аферистам миллиарды рублей, но теперь обмануть граждан стало сложнее

13 марта 2025, 09:00, Алёна Жукова

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

Более пяти миллионов россиян, по информации Минцифры, установили самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов. Эта функция доступна с 1 марта на "Госуслугах". Новый сервис создан и внедрен, чтобы уберечь россиян от мошенников: при таком ограничении никто не сможет получить кредит за спиной гражданина, а также обманом заставить его оформить заем и перевести деньги третьим лицам. Однако правильный и нужный механизм, как считают эксперты, несовершенен и содержит пробелы. Установив самозапрет, некоторые россияне столкнулись с проблемами: их кредитки оказались заблокированными, а покупка товаров в рассрочку на маркетплейсах стала недоступна. Что еще нужно знать о самозапрете и как его оценивают эксперты – в материале amic.ru.

Подождать, подумать

Несмотря на бесконечные предупреждения на интернет-ресурсах, по телевизору, радио о мошеннических схемах, россияне продолжают "отдавать" деньги преступникам. Только в 2024 году мошенники украли с банковских счетов россиян рекордные 27,5 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем в 2023-м. Некоторых пострадавших злоумышленники "разводят" на оформление кредитов, которые затем требуют перевести на "безопасный счет". Лишаясь денег, заемщик не утрачивает ответственности платить за заем: даже если дело доходит до суда, он чаще всего встает на сторону банков.

Чтобы защитить россиян и их деньги от мошенников, в России приняли несколько законов. В феврале 2025 года президент Владимир Путин подписал закон об обязательном "периоде охлаждения" при выдаче займа. Так, если гражданин берет у банка сумму от 50 до 200 тыс. рублей, деньги ему поступят не раньше чем через четыре часа. А если свыше 200 тыс. – то через 48 часов. Отсрочку дают, чтобы заемщик оценил свои действия, и если понял, что стал жертвой мошенников, отменил операцию.

А с 1 марта заработал закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов. При этом он действует только на потребительские кредиты и займы, но не касается более "серьезных" продуктов, отметил эксперт отделения Барнаул Банка России Владимир Галенко.

"Сейчас любой желающий через портал госуслуг может установить себе запрет на выдачу кредитов и займов. Он не распространяется на ипотеку, автокредит, основные образовательные кредиты, ведь риски мошенничества здесь минимальны", – отметил он.

После установления самозапрета информация об этом отразится в кредитной истории гражданина. При рассмотрении заявки на заем банк или микрофинансовая организация обязаны учитывать это и отказать в выдаче кредита. Если же заявку клиента с самозапретом одобряют, то ответственность по погашению займа ложится не на гражданина, а на ту организацию, которая одобрила кредита. И это будут ее убытки.

При этом в барнаульском отделении ЦБ отметили: действие самозапрета распространяется только на новые займы, а ранее выданные кредиты и карты никто не заблокирует.

"Если у человека в кредитной истории есть сведения о действующем самозапрете, то банк или микрофинансовая организация обязаны отказать ему в кредите или займе. Это, кстати, касается и кредитных карт. Если банк видит, что у человека есть действующий запрет, то он не может выдать ему новую кредитную карту. Однако самозапрет не распространяется на те кредитные карты, которые человек получил и пользовался до того, как установил себе самозапрет. Старая кредитка как работала, так и будет работать, банк ее не заблокирует. А вот новую не выдаст", – отметил Владимир Галенко.

Две стороны запрета

Несмотря на это, опыт россиян показал, что неактивированные кредитные карты (или карты, по которым не было ни одной операции) также могут попасть под блокировку после установки самозапрета. Дело в том, что средства кредитного лимита становятся доступными после активации карты, это может трактоваться как получение новых заемных средств.

"Для банка заключением кредитного договора может быть не его подписание, а активация кредитки и даже последующее совершение по ней первой покупки", – объяснила аналитик-эксперт "Банки.ру" Эряния Бочкина.

Кроме того, самозапрет, установленный на займы в микрофинансовых организациях (МФО), закроет клиенту доступ к рассрочке на маркетплейсах. Об этом "Известиям" заявил директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. А такой услугой пользуются десятки миллионов россиян. Так, по информации Центробанка, в 2024 году рынок МФО вырос во многом за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами: на их долю приходится 65% всех займов.

"Принятый закон – медаль с двумя сторонами. С одной – плюс нововведения в том, что люди перестанут необдуманно брать кредиты, переводить деньги третьим лицам. С другой – мы видим минус в том, что в случае острой необходимости оформить заем будет проблематично", – прокомментировал amic.ru специалист алтайской Ассоциации защиты прав потребителей, заемщиков, должников.

К исходной точке

Обойти самозапрет, чтобы оформить заем или кредитную карту, никак не получится, но можно его снять, отмечает Владимир Галенко. После этого, если заемщик хочет, может вновь поставить ограничение. Однако федеральные эксперты говорят: снять ограничения не так-то просто.

Сделать это можно через "Госуслуги", но для операции потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Получить ее также возможно на "Госуслугах", но только после подтверждения личности. Для этого нужен загранпаспорт нового образца или подтвержденная биометрия (должна быть зарегистрирована в Единой биометрической системе). Если этого нет – придется идти за подписью в МФЦ или банк. Кстати, в Минцифры указывают, что снять самозапрет можно и при личном посещении МФЦ. Вот только такая услуга заработает с 1 сентября 2025 года.

Тем не менее, несмотря на все минусы и сложности, эксперты считают самозапрет на кредиты правильной мерой. Особенно она полезна для пенсионеров и пожилых людей – эти категории наиболее часто становятся жертвами мошенников. По словам специалиста Ассоциации защиты прав потребителей, таких граждан пугают уголовным преследованием за несуществующие нарушения.

"Нередко мошенники звонят и представляются полицейскими, сотрудниками ФСБ, следователями. У многих граждан нашей страны, особенно воспитывавшихся в советское время, существует страх перед государственными органами. Человек пугается, ему "льют в уши", он со страху начинает исполнять все требования мошенников. К сожалению, проблема пожилых людей в малом общении со своими родственниками. Если бы дети разговаривали с родителями чаще, в том числе обо всех вариантах и видах мошенничества, такого безобразия не было бы. Поэтому самозапрет – во многом разумная мера", – резюмировал эксперт.