Барнаульская предпринимательница подала в суд на "Яндекс.Еду"

Это первый иск в отношении компании в алтайском арбитражном суде

13 марта 2025, 12:31, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Барнаульская предпринимательница подала иск в Арбитражный суд Алтайского края против компании "Яндекс.Еда". Как сообщает "Толк", это первый судебный процесс с участием компании в краевом арбитражном суде.

Подробности иска пока неизвестны, кроме суммы исковых требований, – бизнес-леди хочет взыскать с агрегатора 90,7 тысячи рублей. Известно, что истица занимается деятельностью "по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок".

Предположительно, предпринимательница является руководителем одной из барнаульских шашлычных в центре города.