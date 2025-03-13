Барнаульская предпринимательница подала в суд на "Яндекс.Еду"
Это первый иск в отношении компании в алтайском арбитражном суде
13 марта 2025, 12:31, ИА Амител
Барнаульская предпринимательница подала иск в Арбитражный суд Алтайского края против компании "Яндекс.Еда". Как сообщает "Толк", это первый судебный процесс с участием компании в краевом арбитражном суде.
Подробности иска пока неизвестны, кроме суммы исковых требований, – бизнес-леди хочет взыскать с агрегатора 90,7 тысячи рублей. Известно, что истица занимается деятельностью "по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок".
Предположительно, предпринимательница является руководителем одной из барнаульских шашлычных в центре города.
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