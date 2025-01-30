Арбитражный суд принял заявление о банкротстве директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь"

Первое заседание суда по этому делу уже состоялось

30 января 2025, 07:14, ИА Амител

Один из домов, недостроенных компанией "Малоэтажная Сибирь" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Арбитражный суд Алтайского края принял заявление о банкротстве директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, фирма которого брала деньги с клиентов, но так и не достроила обещанные дома. Информация о деле есть на сайте суда.

К участию в суде привлекли отдел по охране прав детства администрации Индустриального района (так как у Заикина есть ребенок), а также бывшую супругу главы компании.

Отметим, что Иван Заикин подал заявление на банкротство в Арбитражный суд 24 декабря 2024 года. Первое заседание по делу состоялось 29 января 2025 года.

Сейчас Иван Заикин находится в СИЗО (там он пробудет как минимум до 8 марта 2025 года), его подозревают в хищении денег клиентов "Малоэтажной Сибири". Заикин проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Всего в деле 21 эпизод, потерпевшими считаются 22 человека, им нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей.

Ранее жители Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали amic.ru, что заплатили несколько миллионов рублей за строительство частных домов, но коттеджи им либо не построили совсем, либо не достроили. При этом в компании клиентам обещали завершить работы, но сроки постоянно сдвигали. В октябре 2024 года Заикина отправили в СИЗО.