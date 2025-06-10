Барнаульская продовольственная ярмарка выходного дня признана лучшей в России

На конкурс поступило 1370 заявок от разных городов страны

10 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Вручение наград / Фото: комитет по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

На конкурсе "Торговля России" Барнаульская специализированная продовольственная ярмарка выходного дня признана лучшей ярмаркой страны. Конкурс проводило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, сообщили в комитете по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

Награждение победителей конкурса проходило в рамках Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла – 2025".

Что это за форум?

Международный форум бизнеса и власти "Неделя Российского Ритейла – 2025" считается одним из самых масштабных мероприятий в сфере розничной торговли. В этом году он проходил уже в 11-й раз.

Форум – не просто крупнейшая площадка для обсуждения трендов и новаций в торговле. Это мероприятие стало главным связующим звеном между участниками потребительского рынка, отмечают в комитете.

Среди участников форума – более 500 федеральных и региональных розничных сетей, поставщики FMCG продукции, оборудования, решений для ретейла, IT и сервисные организации, девелоперы, поставщики оборудования, банковский сектор и органы власти, отвечающие за развитие потребительского рынка.

В этом году на форуме было представлено более 130 экспозиций с интересными технологическими решениями и новинками для ретейла.

Вручение наград / Фото: комитет по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Что за конкурс, в котором победила барнаульская ярмарка?

Конкурс "Торговля России" традиционно проводит Министерство промышленности и торговли РФ. Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик разноформатной торговли.

В 2025 году конкурс был объявлен по 13 номинациям. Поступило 1370 заявок от разных городов России, в том числе и из Барнаула.

Победителями конкурса становятся наиболее достойные представители российского бизнеса, внесшие заметный вклад в развитие рынка розницы в 2025 году. Их наградили в рамках Недели Ритейла.

Вручение наград / Фото: комитет по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Есть среди победителей конкурса и другие предприятия из Барнаула?

Да. Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации, сразу три заявки от столицы Алтайского края стали победителями конкурса. Это:

"Лучшая ярмарка" – "Специализированная продовольственная ярмарка выходного дня – 2025";

"Лучший магазин" – гастромаркет "Днем с Огнем", ООО "Рашэн Традишн" (ул. Солнечная Поляна, 28а);

"Лучшая фирменная сеть местного производителя" – "Мясная лавка", ООО "Барнаульский пищевик".

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.