Барнаульцы потратили 10,6 млн рублей на субботних ярмарках
Следующие ярмарки состоятся только осенью
26 апреля 2025, 21:30, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Жители Барнаула на продовольственных ярмарках 26 апреля потратили 10,6 млн рублей, сообщили в администрации города.
Торговля велась во всех районах на восьми площадках.
"Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользуются: мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености, овощи, фрукты", – говорится в сообщении.
Прошедшие 26 апреля ярмарки были последними в этом сезоне. Следующая запланирована только на 6 сентября.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 19 апреля. На них жители города потратили 10,5 млн рублей, в том числе 919 тысяч – на куличи.
10:23:15 27-04-2025
поздравляю с праздниками
14:38:27 27-04-2025
дима егоров (10:23:15 27-04-2025) поздравляю с праздниками... И тебя))