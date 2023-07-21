Барнаульская шахматистка сыграла с тремя гроссмейстерами в Казахстане

Виктория Лоскутова заняла в турнире 79-е место

21 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова сыграла с тремя гроссмейстерами в Казахстане. Международный турнир с участием лучших шахматистов планеты состоялся в Астане. На соревнования приехали около 800 человек разного возраста из 16 стран.

В турнире взрослых участвовали 112 сильнейших спортсменов. Среди них – барнаульская мастер ФИДЕ Виктория Лоскутова. В ходе турнира она черными фигурами свела вничью партию с Адитьей Митталом из Индии, а также белыми разошлась миром с Максимом Новиком из Литвы. А затем алтайская спортсменка черными уступила одному из сильнейших гроссмейстеров Казахстана Муртасу Кажгалееву.

В общей сложности по итогам турнира Лоскутова набрала 4 очка и заняла 79-е место.

Победителем стал Адитья Миттал. В его активе 8 очков из 10 возможных.

Второй результат у украинского гроссмейстера Александра Моисеенко.

Третье место занял еще один гроссмейстер Евгений Алексеев, представляющий Израиль.

Серебряный и бронзовый призеры турнира набрали по 7,5 очка, но по дополнительным показателям вторым стал Моисеенко.