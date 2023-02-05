Барнаульские баскетболисты на выезде уступили "Новосибирску"

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Алимджан Федюшин

05 февраля 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК "Барнаул" на выезде уступил "Новосибирску" Очередной матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги состоялся сегодня, 5 февраля, на домашней площадке новосибирцев и завершился поражением алтайской команды в упорной борьбе с результатом 71:74.

Счёт по четвертям – 17:25, 14:22, 26:17, 14:10. После первой половины встречи барнаульцы проигрывали – 31:47, однако во второй половине сократили отставание до минимума, но уйти от поражения так и не смогли.

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Алимджан Федюшин. В его активе 20 очков.

Команда Олега Тена занимает 11-е место в турнирной таблице.

Следующий матч "Барнаул" проведёт на своей площадке 15 февраля против одного из лидеров Суперлиги, команды "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды.