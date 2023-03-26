Барнаульские баскетболисты завершили сезон поражением в Москве
В турнирной таблице "Барнаул" занимает 13-е из 15-ти мест
26 марта 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Баскетболисты команды "Барнаул" завершили сезон поражением в Москве. Заключительный матч чемпионата российской Суперлиги против ЦСКА-2 состоялся 25 марта и завершился поражением алтайских баскетболистов – 69:78.
Счёт по четвертям 16:17, 21:17, 15:26, 17:18. Самым результативным в составе барнаульцев стал Максим Прощенко. В его активе 14 набранных очков.
Для "Барнаула" эта неудача стала девятым поражением подряд. "Горожане" завершили свой второй сезон в Суперлиге на 13-м месте из 15-ти участников турнира.
В 28 матчах чемпионата барнаульцы одержали 7 побед и потерпели 21 поражение.
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