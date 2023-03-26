Барнаульские баскетболисты завершили сезон поражением в Москве

В турнирной таблице "Барнаул" занимает 13-е из 15-ти мест

26 марта 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты команды "Барнаул" завершили сезон поражением в Москве. Заключительный матч чемпионата российской Суперлиги против ЦСКА-2 состоялся 25 марта и завершился поражением алтайских баскетболистов – 69:78.

Счёт по четвертям 16:17, 21:17, 15:26, 17:18. Самым результативным в составе барнаульцев стал Максим Прощенко. В его активе 14 набранных очков.

Для "Барнаула" эта неудача стала девятым поражением подряд. "Горожане" завершили свой второй сезон в Суперлиге на 13-м месте из 15-ти участников турнира.

В 28 матчах чемпионата барнаульцы одержали 7 побед и потерпели 21 поражение.