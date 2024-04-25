Барнаульские блогеры приняли участие в съемках фильма, приуроченного к 9 Мая

Кино состоит из восьми новелл, каждая из которых будет наталкивать на вопрос: "Для чего так важно помнить подвиги былых дней?"

25 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Кадры со съемок фильма " Забытые" / Фото: "Инсайт Люди"

Барнаульские блогеры приняли участие в съемках документального кино "Забытые", выход которого состоится 9 мая. Как рассказали в сети продюсерских центров "Инсайт Люди", картина посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зеленый свет фильму дали после успеха киноленты "Незабытые". Документальное произведение состоит из восьми новелл, каждая из которых будет наталкивать на вопрос: "Для чего так важно помнить подвиги былых дней?" Ответ каждый зритель найдет сам. Картины расскажут о войне памяти и переписанной истории, о реальных фактах попыток сноса памятников, о брендах, которые поддерживали фашизм, и многом другом.

Проект "Забытые" активно поддержали государственные архивы, администрации городов, муниципальные библиотеки, батальоны народного ополчения. В съемках также приняли участие и блогеры Алтайского края. Они оказывали содействие в сборе информации для эпизодов фильма.

"Молодежь помнит о таких важных событиях нашей страны. И очень здорово, что блогеры, улучшая качество контента, освещают значимость Великой Победы для людей во всем мире. Мурашки идут от того, как ребята воссоздали эпизоды того страшного времени. Я рада, что мне и моим блогерам довелось быть причастными к проекту", – заявила Юлия Духовных, руководитель "Инсайт Люди" в Барнауле.Фильм выйдет 9 мая на платформе Rutube после волны закрытых показов и мероприятий.