Шествия в 2024 году не будет, однако доступны и другие форматы

09 мая 2024, 08:35, ИА Амител

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru

В праздничных мероприятиях ко Дню Победы в 2024 году в России не будет шествия "Бессмертного полка". Такое решение приняли его организаторы из соображений безопасности участников. Однако сама акция "Бессмертный полк" будет проходить. Но в других форматах. И жители Алтайского края могут принять в ней участие. Например, разместить портрет ветерана на одежде или транспорте, поделиться историей о своем родственнике в соцсетях под хештегом #нашБессмертныйполк, или добавить фото героя семьи на "Стену памяти". Как принять участие в акции, рассказываем в нашем материале.

Онлайн-трансляция

Портреты ветеранов 9 мая будут транслироваться на сайте, в соцсетях, на медиафасадах по всей России и на телеканалах. Записать деда в "Бессмертный полк" можно на сайте polkrf.ru. Для этого нужно зарегистрироваться, войти на сайт, нажать кнопку "Добавить ветерана", написать его ФИО, добавить фото, указать дату рождения, звание, воинскую специальность, годы службы и дату смерти.

Можно рассказать в произвольной форме о жизни героя, историю его боев и сражений, воспоминания самого солдата и его друзей, родственников и близких о нем, написать историю послевоенной жизни родственника, разместить фотографии орденов и медалей фронтовика и так далее.

После заполнения анкеты надо нажать кнопку "Сохранить", и она будет опубликована.

Основная трансляция пройдёт 9 мая на главной странице сайта Бессмертного полка России https://www.polkrf.ru с возможностью выбора региона или федерального округа, а также на странице сообщества "Бессмертный полк России" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/polk_russia.

"Стена Памяти"

Многие организации, предприятия и учебные заведения в этом году будут устанавливать специальные конструкции под названием "Стена Памяти". На них каждый желающий может разместить портрет своего героя Великой Отечественной.

"Портрет героя на одежде"

В рамках этого формата участникам предлагают нанести на одежду портреты с именами героев. А свои фотографии в такой одежде можно выложить на своих страницах социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Позднее из этих фотографий создадут видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

"Бессмертный полк на транспорте"

В честь 9 мая фотографии своих ветеранов с эмблемой Бессмертного полка России можно разместить на личном, общественном и служебном транспорте. Главное, чтобы фотография не мешала обзору водителя.

Эксперты рекомендуют размещать такие фотографии на задние боковые стекла машины с правой стороны.

Для этого на сайте "Бессмертного полка" есть специальный конструктор.

Портрет героев в социальных сетях

"Размещение фотографий с именем героя на аватарке в социальных сетях" - еще один формат акции "Бессмертный полк". Участникам предлагается поставить на аватарку в своих аккаунтах в социальных сетях портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, героев специальной военной операции с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Выбрать фон для аватара можно через онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России.

Как создать портреты героев?

Создать портреты героя можно, воспользовавшись на сайте "Бессмертный полк России" специальным онлайн-конструктором.

Какие еще акции пройдут в Барнауле ко Дню Победы?

Жители Барнаула могут также принять участие в ежегодной акции "Окна Победы". Для этого нужно украсить окна в жилых домах, офисных зданиях тематическими рисунками, трафаретами, открытками и символикой Дня Победы.

Еще одна акция, которую могут поддержать барнаульцы – "Флаги Победы". Принять участие можно, вывесив за окнами своих квартир и домов флаг России. В акции "Флаги Победы" в преддверии 9 мая и в День Победы традиционно принимают участие студенческие общежития, школы, ВУЗы, предприятии и организации.

А еще с 24 апреля на территории Барнаула проходит акция "Георгиевская лента", в рамках которой волонтеры вручают горожанам один из символов Воинской Славы - георгиевскую ленту. Ленту предлагают разместить на одежде. Оптимальные места для этого: на груди в районе сердца, на плече или воротнике при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо пришита ниткой. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах и транспорте.

Как в Барнауле пройдет День Победы?

Главной площадкой Дня Победы в 2024 году станет площадь Сахарова. Программа там стартует в 12 часов. А вот фейерверка в Барнауле в этом году не будет - из соображений безопасности его тоже отменили. Также в столице Алтайского края пройдет традиционная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы на площади Победы. Состоится и любимое горожанами праздничное мероприятие - и торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов. Праздничные концерты и памятные мероприятия в честь Дня Победы проведут и в других районах города. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.