Народный фронт призвал комитет по дорожному хозяйству обратить внимание на проблему и устранить ее

02 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Барнаульские дачники 12 лет добиваются ремонта разбитой дороги, которая ведет к садоводствам. Как сообщает алтайское отделение Народного фронта, дорожное покрытие пришло в негодность еще в 2011 году.

Прокуратура признала дорогу непригодной для движения транспорта. Кроме того, перевозчик еще 12 лет назад пригрозил, что отменит дачный маршрут из-за ее плохого состояния – автомобиль на больших ямах и рытвинах может просто перевернуться. Жители обращались к городским властям за помощью, однако чиновники снова ремонт отложили.

"Народный фронт обращается в комитет по дорожному хозяйству с требованием восстановить полотно, по которому ежедневно курсируют десятки машин и пассажирский автобус", – добавили в организации.

На приложенных кадрах один из общественников отмечает, что глубина некоторых выбоин достигает 40-50 сантиметров.