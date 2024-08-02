Барнаульские дачники 12 лет добиваются ремонта разбитой дороги
Народный фронт призвал комитет по дорожному хозяйству обратить внимание на проблему и устранить ее
02 августа 2024, 09:31, ИА Амител
Барнаульские дачники 12 лет добиваются ремонта разбитой дороги, которая ведет к садоводствам. Как сообщает алтайское отделение Народного фронта, дорожное покрытие пришло в негодность еще в 2011 году.
Прокуратура признала дорогу непригодной для движения транспорта. Кроме того, перевозчик еще 12 лет назад пригрозил, что отменит дачный маршрут из-за ее плохого состояния – автомобиль на больших ямах и рытвинах может просто перевернуться. Жители обращались к городским властям за помощью, однако чиновники снова ремонт отложили.
"Народный фронт обращается в комитет по дорожному хозяйству с требованием восстановить полотно, по которому ежедневно курсируют десятки машин и пассажирский автобус", – добавили в организации.
На приложенных кадрах один из общественников отмечает, что глубина некоторых выбоин достигает 40-50 сантиметров.
09:35:19 02-08-2024
Пусть своим СНТ сбрасываются и строят себе дорогу. Кроме них она никому не нужна.
11:54:48 02-08-2024
Горожанин (09:35:19 02-08-2024) Пусть своим СНТ сбрасываются и строят себе дорогу. Кроме них... Уже так сбрасывались и делали , чтобы вы были в курсе , ну мазы и камазы ее разбивают , которые едут мимо нас по нашей дороге !!! Так , что не знаете , не пишите чушь!
13:00:42 02-08-2024
Гость (11:54:48 02-08-2024) Уже так сбрасывались и делали , чтобы вы были в курсе , ну м... вертолет можно использовать.
если дорого и шумно - дерижабель.
больше вариантов не вижу. узбагойтесь и живите с миром.
09:39:00 02-08-2024
Что за дачи, где дорога. никаких названий. Зато Народный фронт впихнули 5 раз в новость.
09:44:26 02-08-2024
Эта дорога не заканчивается на садоводстве Росинка. Она идет дальше, она связывает Змеиногорский тракт с дорогой, идущей на Черницк. И пос. Центральный, Благодатный и тд.
10:45:07 02-08-2024
Гость (09:44:26 02-08-2024) Эта дорога не заканчивается на садоводстве Росинка. Она идет... Пусть присоединяются к плательщикам за ремонт дороги со стороны СНТ.
12:59:41 02-08-2024
Какие дороги на дачах? У нас в центре, на горе на один км. асфальта 10 км. грунтовки с ямами десятилетиями. И таких примеров куча. Если бы дороги делали из водоупорных материалов, меньше воровали, уже весь Барнеаполь был похож на город. а не на деревню с тремя показательными улицами.
13:05:38 02-08-2024
бездорожье и разгильдяйство
близнецы-братья.
ильф и петров.
13:26:40 02-08-2024
Граждане!
Пора привыкнуть жить в новых исторических условиях, то есть при капитализме!
Советской власти больше нет! Профукали!