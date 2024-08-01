Какие дороги к туристическим объектам строят на Алтае и сколько на них потратят денег

Самый масштабный проект — трасса до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь"

01 августа 2024, 12:45, Вячеслав Кондаков

Дорожный ремонт в Алтайском крае

Летом 2024 года в Алтайском крае обновляют пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Также в регионе практически заново построят еще один участок очень современной трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". После завершения работ туристам станет комфортнее добираться до курортов и баз отдыха. Рассказываем, какие именно участки приводят в порядок.

Продолжение реконструкции трассы до "Бирюзовой Катуни"

В Алтайском крае этим летом продолжается реконструкция дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Ремонт выполняется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2025 года.

Данная трасса является востребованным туристическим направлением. Она ведет к природному парку "Ая", реке Катунь, озеру Ая, а также к популярному туркомплексу "Бирюзовая Катунь". Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами.

В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. Кроме полной замены дорожного полотна предусмотрено восстановление моста через речку Большая Бирюкса, строительство пешеходного путепровода, смотровой площадки на Бирюксинском перевале с пешеходными дорожками, тротуарами и парковки для остановки транспорта. Также на этом участке сделают уличное освещение.

Для пропуска талых вод и предотвращения размывов земляного полотна будет устроено порядка 20 железобетонных и металлических труб, а откосы укрепят габионами и матрасами "Рено".

"Работы очень дорогостоящие, как практически повсюду в нашем крае с учетом особенностей почвы. Стоимость госконтракта – чуть больше 1,5 млрд рублей. Для финансирования этого проекта используем инфраструктурный бюджетный кредит", – рассказывал о проекте губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Дорога к Колыванскому озеру

Ремонт дорожного участка протяженностью 2,4 км проходит в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. Это часть туристического маршрута на знаменитое Колыванское озеро, а Саввушка – ближайший к нему населенный пункт. В течение лета там восстановили основание дороги с помощью холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальта и занимаются укреплением обочин. Также будет нанесена разметка, установлено барьерное ограждение и дорожные знаки. А в целом отремонтируют 15 км участка дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. На это по нацпроекту выделено почти 200 млн рублей.

"Количество желающих посетить Колыванское озеро с каждым годом возрастает, соответственно, интенсивность движения увеличивается", – рассказали в региональном Минтрансе.

Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан

Все работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Именно по этой трассе в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих здесь, значительно увеличивается. Причем едут не только жители Алтайского края, но и соседних городов Сибири. Всего в этом году восстановят участки общей протяженностью 14 км. В Хабарском районе обновляют 4 километра, в Панкрушихинском – 10 километров. На работы направят более 300 миллионов рублей.

Участок Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"

Эта дорога ведет к таким туристическим местам, как "Бирюзовая Катунь", озеро Ая, игорная зона. В летний период за сутки по трассе проезжает более пяти тысяч автомобилей, поэтому дорога давно нуждалась в реконструкции. Сумма средств, направленных на выполнение мероприятий, составляет 145 миллионов рублей.

"С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края. Также это дублер федеральной трассы "Чуйский тракт". Чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние", – рассказал начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз.

Дорога Алейск – Чарышское

Работы проходят в Усть-Калманском районе. Трасса ведет к таким природным достопримечательностям, как водопады Аврора, Спартак и гора Колокольная. Общая протяженность участка – 8 километров. Стоимость работ – 152 миллиона рублей.

Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай

Этот пятикилометровый участок также ведет к туристическим объектам соседней республики. Стоимость реконструкции составит 205 миллионов рублей.

Дорога до Белокурихи

Участок протяженностью 11 километров обновляют в Петропавловском районе. Еще 4 километра сделают в Усть-Пристанском районе. На работы выделили 250 миллионов рублей. После завершения ремонта добираться до санаториев и горнолыжных комплексов Белокурихи станет намного комфортней.

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан

Участок протяженностью 2,4 километра уже отремонтирован в Змеиногорском районе. В этом году в общей сложности приведут в порядок 15 километров. В рамках нацпроекта на это выделили 200 миллионов рублей. Дорога ведет к знаменитому на весь край Колыванскому озеру.

Сколько денег потратят на работы?

На реализацию проекта планируется направить почти 3,3 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета – 1,284 млрд. Из краевого бюджета на работы выделили около 2 миллиардов.

"В этом году Алтай традиционно входит в топ самых популярных мест для летнего отдыха жителей России. Соответственно, увеличивается и транспортный поток на туристических направлениях, поэтому очень важно обеспечить на таких маршрутах комфортное и безопасное покрытие. Реализуя значимые дорожные проекты, мы в первую очередь продолжаем развивать нашу опорную сеть, в которую входят и все туристические направления", – рассказал amic.ru министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

По его словам, в этом году завершается реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в том формате, который действовал пять лет. Теперь показатели будут направлены на развитие опорной сети дорог, соединяющих наш край с соседними регионами и государствами. До конца 2028 года в надлежащее состояние должно быть приведено порядка 85% таких дорог. Сейчас этот показатель составляет 63%.

А сколько вообще дорог отремонтируют на Алтае в 2024 году?

Всего летом 2024 года планируется привести в порядок 40 участков региональных дорог по нацпроекту. Из них 11 проходят через населенные пункты. По итогам года нормативность включенных в нацпроект автодорог должна вырасти с 82,70 до 85,10% (554,94 км). Затраты составят 3,3 млрд рублей. На 2024 год плановый объем средств дорожного фонда составляет более 17,7 млрд рублей, но в течение года возможно его увеличение, а в целом на дорожное хозяйство намерены направить свыше 20 млрд рублей. До конца 2028 года в надлежащее состояние должно быть приведено порядка 85% таких дорог. Сейчас этот показатель составляет 63%.