Барнаульские депутаты смогут вернуть себе до 100 тысяч рублей из потраченных денег
На выплату смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату
21 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий. Речь идет о тех народных избранниках, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте городской администрации.
Максимальная сумма, которую смогут вернуть депутаты, – 96 тысяч рублей в год. Компенсацию выплатят из городского бюджета.
Возмещению подлежат расходы, связанные с проведением встреч и личного приема с избирателями, отправку писем, покупку канцтоваров, бумаги, цветов для подготовки и участия в мероприятиях по поручению председателя гордумы.
Также можно будет вернуть деньги на приобретение сувениров и подарков, правда, стоимостью не выше 4 тысяч рублей.
Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также тратах на проживание. Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России, 500 рублей заплатят за визиты в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.
Еще раз подчеркнем, компенсацию введут для тех, кто работает не за зарплату – в БГД таковых 36 депутатов. Что касается тех, кто работает на постоянной основе, для них подобную меру поддержки ввели еще в 2019 году. Напомним, в нынешнем созыве за деньги работают четверо народных избранников: глава комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко, руководитель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и сама председатель БГД Галина Буевич.
11:11:10 21-09-2023
А до этого за чей счёт ездили? За свой что-ли??? Ну-ну,не смешите!!!
11:26:57 21-09-2023
"Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный..." А куда депутаты БГД могут полететь по делам депутатства, если Дума - городская?
11:27:00 21-09-2023
Хоть бы не озвучивали. Учителя с мизерной зарплатой, за свой счёт ездят на курсы, ещё и оплачивают их.
11:33:01 21-09-2023
Только по прежнему слуги народа лучше хозяев живут.
11:35:58 21-09-2023
И понеслись бюджетные деньги
11:43:59 21-09-2023
Согласна с "гостем", очень странная информация, прямо рассмешили))))))
11:51:10 21-09-2023
- А что вы за зарплатой не приходите? - А я думал получил пистолет (ксиву) и крутись как знаешь.
12:54:16 21-09-2023
Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России - А какая важная командировка может быть у депутата БГД ЗА пределами России?????????????????
13:03:30 21-09-2023
Гость (12:54:16 21-09-2023) Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в... Как какая?Как какая?Мало ли тёплых и сладких мест в мире?А если там ещё и собственность?Несознательный ,вы ,какой то Гость,я вам скажу.
13:39:30 21-09-2023
Афиноген (13:03:30 21-09-2023) Как какая?Как какая?Мало ли тёплых и сладких мест в мире?А е... ))))))))))))))))))))))))))) +100500
13:20:53 21-09-2023
Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России - А какая важная командировка может быть у депутата БГД ЗА пределами России????????????????? Предложение продукции АПК,например, на Мальдивах!
13:21:02 21-09-2023
Прямо материться хочется!!!!!!!!!!!
13:53:45 21-09-2023
от всей души рады за наших родных депутатов!!!!
14:23:41 21-09-2023
Самый малообеспеченный и обделенный слой населения-депутаты БГД, ну наконец и о них вспомнили, а то на очередной авто сыну, ну прям не хватает.
14:24:43 21-09-2023
Это называется они думают о народе, особенно пенсионерах
16:39:04 21-09-2023
Покупаю второй принтер (за 3 года),бумагу в огромных количествах, канцелярию, тетради, методички, учебники, программы, поурочные планы,прохожу бесконечные курсы...и т.д.Не хотят депутаты подумать об учителях ?
19:19:15 21-09-2023
У этих депутатов были "плохие" учителя, поэтому они о них не думают.