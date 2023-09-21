Барнаульские депутаты смогут вернуть себе до 100 тысяч рублей из потраченных денег

На выплату смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату

21 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий. Речь идет о тех народных избранниках, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте городской администрации.

Максимальная сумма, которую смогут вернуть депутаты, – 96 тысяч рублей в год. Компенсацию выплатят из городского бюджета.

Возмещению подлежат расходы, связанные с проведением встреч и личного приема с избирателями, отправку писем, покупку канцтоваров, бумаги, цветов для подготовки и участия в мероприятиях по поручению председателя гордумы.

Также можно будет вернуть деньги на приобретение сувениров и подарков, правда, стоимостью не выше 4 тысяч рублей.

Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также тратах на проживание. Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России, 500 рублей заплатят за визиты в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Еще раз подчеркнем, компенсацию введут для тех, кто работает не за зарплату – в БГД таковых 36 депутатов. Что касается тех, кто работает на постоянной основе, для них подобную меру поддержки ввели еще в 2019 году. Напомним, в нынешнем созыве за деньги работают четверо народных избранников: глава комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко, руководитель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и сама председатель БГД Галина Буевич.