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Барнаульские депутаты смогут вернуть себе до 100 тысяч рублей из потраченных денег

На выплату смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату

21 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru
Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий. Речь идет о тех народных избранниках, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте городской администрации.

Максимальная сумма, которую смогут вернуть депутаты, – 96 тысяч рублей в год. Компенсацию выплатят из городского бюджета.

Возмещению подлежат расходы, связанные с проведением встреч и личного приема с избирателями, отправку писем, покупку канцтоваров, бумаги, цветов для подготовки и участия в мероприятиях по поручению председателя гордумы.

Также можно будет вернуть деньги на приобретение сувениров и подарков, правда, стоимостью не выше 4 тысяч рублей.

Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также тратах на проживание. Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России, 500 рублей заплатят за визиты в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Еще раз подчеркнем, компенсацию введут для тех, кто работает не за зарплату – в БГД таковых 36 депутатов. Что касается тех, кто работает на постоянной основе, для них подобную меру поддержки ввели еще в 2019 году. Напомним, в нынешнем созыве за деньги работают четверо народных избранников: глава комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко, руководитель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и сама председатель БГД Галина Буевич.

депутаты БГД Бюджет

Комментарии 17

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Гость

11:11:10 21-09-2023

А до этого за чей счёт ездили? За свой что-ли??? Ну-ну,не смешите!!!

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Гость

11:26:57 21-09-2023

"Компенсировать депутатам будут и расходы на служебные командировки. Речь идет о билетах на воздушный..." А куда депутаты БГД могут полететь по делам депутатства, если Дума - городская?

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Учитель

11:27:00 21-09-2023

Хоть бы не озвучивали. Учителя с мизерной зарплатой, за свой счёт ездят на курсы, ещё и оплачивают их.

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Гость1

11:33:01 21-09-2023

Только по прежнему слуги народа лучше хозяев живут.

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Гость

11:35:58 21-09-2023

И понеслись бюджетные деньги

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Гость

11:43:59 21-09-2023

Согласна с "гостем", очень странная информация, прямо рассмешили))))))

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Гость

11:51:10 21-09-2023

- А что вы за зарплатой не приходите? - А я думал получил пистолет (ксиву) и крутись как знаешь.

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Гость

12:54:16 21-09-2023

Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России - А какая важная командировка может быть у депутата БГД ЗА пределами России?????????????????

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Афиноген

13:03:30 21-09-2023

Гость (12:54:16 21-09-2023) Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в... Как какая?Как какая?Мало ли тёплых и сладких мест в мире?А если там ещё и собственность?Несознательный ,вы ,какой то Гость,я вам скажу.

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Гость

13:39:30 21-09-2023

Афиноген (13:03:30 21-09-2023) Как какая?Как какая?Мало ли тёплых и сладких мест в мире?А е... ))))))))))))))))))))))))))) +100500

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Гость

13:20:53 21-09-2023

Выплатят думцам и суточные: 100 рублей – если командировка в пределах России - А какая важная командировка может быть у депутата БГД ЗА пределами России????????????????? Предложение продукции АПК,например, на Мальдивах!

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Любовь

13:21:02 21-09-2023

Прямо материться хочется!!!!!!!!!!!

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Гость

13:53:45 21-09-2023

от всей души рады за наших родных депутатов!!!!

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Гость

14:23:41 21-09-2023

Самый малообеспеченный и обделенный слой населения-депутаты БГД, ну наконец и о них вспомнили, а то на очередной авто сыну, ну прям не хватает.

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Гость

14:24:43 21-09-2023

Это называется они думают о народе, особенно пенсионерах

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учитель

16:39:04 21-09-2023

Покупаю второй принтер (за 3 года),бумагу в огромных количествах, канцелярию, тетради, методички, учебники, программы, поурочные планы,прохожу бесконечные курсы...и т.д.Не хотят депутаты подумать об учителях ?

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Гость

19:19:15 21-09-2023

У этих депутатов были "плохие" учителя, поэтому они о них не думают.

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