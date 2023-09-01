"Вы их пытаете?" Депутаты АКЗС поспорили, забирать ли себе право назначать министров

И в итоге решили все-таки больше никого не назначать

01 сентября 2023, 08:15, Александра Черданцева

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парламент Алтайского края имеет право согласовывать кандидатов на должности министра финансов и министра экономики региона. На сессии в последний день лета, 31 августа, народные избранники подискутировали – а не стоит ли назначать еще и главу минздрава, и социального министра. Но большинство эту идею не поддержало.

Повысить ответственность министров

Собственно, это и было главным аргументом фракции КПРФ, чтобы предложить поправки в Устав региона. Коммунисты считают, что стоит расширить список руководителей органов исполнительной власти края, которых губернатор назначает после получения согласия АКЗС, отметил глава фракции Андрей Кривов.

Повторимся, сейчас таким образом кресла занимают министр экономического развития и министр финансов. А надо бы еще министра здравоохранения, министра социальной защиты, министра строительства и ЖКХ, а также министра транспорта, уверены в КПРФ

"Это будет способствовать повышению их ответственности в процессе осуществления своих полномочий. И не будет ограничением для губернатора, чтобы самому формировать свою управленческую команду, ведь по закону, если Заксобрание не поддерживает кандидатуру, предложенную губернатором трижды, то глава региона вправе назначить на должность лицо, в том числе из ранее представленных в АКЗС", – сказал Кривов.

Больше назначений – лучше всем

В целом некоторые депутаты от других партий концептуально инициативу поддержали. Например, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Вот только он обращает внимание, что участие в назначении министра здравоохранения принимает еще и федеральный минздрав. И как тут согласовать? Инициатива не проработана, подчеркнул социалист.

Людмила Цивилева из ЛДПР (при том, что глава фракции Семенов высказался против) считает, что назначать социального министра –хорошая идея. О том же говорит и ныне независимый, а в недавнем прошлом член КПРФ Надежда Дрюпина. А также действующий член КПРФ Антон Арцибашев. Вот, собственно, и все "за".

"Со своими депутатами сначала разберитесь"

Негативную-обвинительный тон задал член фракции "Коммунисты России" (у двух коммунистических фракций в АКЗС никогда не было согласия) Сергей Малинкович.

"У вас из фракции, извините, за последние дни сбежала куча депутатов. Причем сбегают они, к сожалению, не к коммунистам (имеется ввиду, в "Коммунистам России", – прим.ред.) и даже не к эсерами, а почему-то все в "Единую Россию". Что вы с ними делаете? Может, вы их пытаете, что они забывают коммунистическую идеологию и бегут куда угодно. Вы сначала научитесь согласовывать собственных депутатов, а потом уже ставьте вопрос о согласовании министров", – заявил Малинкович, вызвав в зале гул голосов.

Речь про Владимира Громова, который заявил о выходе из КПРФ после недавнего возвращения из зону СВО, где он получил ранение. Коммунистическую партию ради ЕР покинул и Дмитрий Рождественский.

На острое заявления коммуниста России отреагировала Надежда Дрюпина. Она упрекнула в кадровых потерях КПРФ партию власти:

"Я не член КПРФ, но, справедливости ради, хочу сказать, что здесь вина не только КПРФ, но и партии власти, которая переманивает всякими обещаниями, всякими удобрениями, но это, товарищи, недопустимо".

А уже ее слова без ответа не смогли оставить спикер АКЗС Александр Романенко и его зам Денис Голобородько. Оба – единороссы. Первый попросил Дрюпину предоставить факты, второй призвал меньше верить слухам из телеграм-каналов, ведь на самом деле так всё совсем не так, заверил молодой депутат.

Не ко времени

Либерал-демократ Владимир Семенов упрекнул КПРФ в другом: они поддержали кандидатуру главы минфина, а бюджет, который верстает это министерство, не поддерживают. Где логика, задается вопросом Семенов.

Да и в целом он считает, что не стоит мешать кадровой политике губернатора.

"Владимир Жириновский говорил так: депутатов всех уровней и президента надо избирать всенародно, а исполнительная власть должна быть назначена. Все ветви власти должны быть независимы. И мы считаем, что лишение губернатора кадровой независимости и самостоятельности может оказать деструктивное влияние на деятельность правительства края", – подытожил Семенов.

А глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб и вовсе считает, что до выборов губернатора, а они состоятся 10 сентября 2023 года, вообще не стоит менять кадровый подход.

Понятное дело, КПРФ не смогла набрать необходимого количества голосов. Но раскладка была любопытная. Сначала "за" высказались 24 депутата (в коммунистической фракции 19 человек). "Против" были шестеро, трое воздержались, а 29 вообще не голосовали. Денис Голобородько попросил провести переголосование, потому что он сам нажал не ту кнопку. За ним решение сменить кнопки приняли еще несколько человек. И после второго голосования число поддерживающих сократилось до 22, "против" внезапно вообще никто не высказался, зато воздержались уже семеро, 33 депутата голосовать не стали.