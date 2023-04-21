Барнаульские депутаты отказались отдать 9 млрд на погашение городских долгов
Самая внушительная часть задолженности – более 5 млрд рублей – приходится на обязательства по строительству ливнёвок
21 апреля 2023, 16:45, ИА Амител
Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 21 апреля проголосовали против внесения изменений в бюджет города. Речь шла о выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 9,1 млрд рублей, а это около 70% всей расходной части бюджета. Председатель БГД Галина Буевич назвала данный вопрос очень сложным для принятия.
Чтобы исполнить решения судов, было предложено сократить объём расходов на решение вопросов местного значения. Однако ни одна из фракций не согласилась с таким подходом. По словам Буевич, если сегодня принять решение об исполнении всех листов, на это придётся перенаправить примерно 68% всех денег, предусмотренных на решение задач местного самоуправления. "Понимая, что судебные решения являются обязательными к исполнению, депутаты всё же вынуждены исходить из возможностей и не принимать данное решение", – констатировала председатель гордумы.
По оценке Буевич, на текущий момент, чтобы исполнить 172 исполнительных листа, необходимо 9,119 млрд рублей. В 2022 году их было 247 и на исполнение требовалось 9,447 млрд рублей. "Также анализ показал, что год от года увеличивается и объём средств, выделяемых на исполнение судебных решений. Если в 2021 году выделялось чуть больше 800 млн рублей, то в 2022 году – порядка 2,5 млрд рублей. Мы видим положительную динамику и стремление города по решению вопроса, в том числе через включение муниципалитета в реализацию региональных и федеральных программ", – отметила председатель думы.
Сейчас самая внушительная часть долга – более 5 млрд рублей – приходится на обязательства по строительству ливнёвок. Часть задолженности города включает в себя ремонт инженерной инфраструктуры, дорог, переселение из аварийного жилья и т.д. Напомним, изначально доходы городского бюджета на 2023 год составляли 26,1 млрд рублей, расходы – 27,1 млрд рублей.
17:06:32 21-04-2023
Так в чём дело? Уменьшите расходы бюджета на " увеселение" , продайте объекты городского хозяйства . Не можете планировать и производить расходы идите варить борщи.
17:13:23 21-04-2023
Вот немного не понятно если гражданин должен по решению суда возместить то тут не прокатит а мне не чем или позже , а тут такое и не первый год .Бюджет под санкциями суда и всё? Банкротство ? Веселится и ликует весь народ и быстрее мчится поезд??! Планы на благоустройство ,а какие плана на благоустройство если не чем платить за ливневую канализацию по всему городу?
17:45:01 21-04-2023
Гость (17:13:23 21-04-2023) Вот немного не понятно если гражданин должен по решению суда...Бюджет под санкциями суда и всё? Банкротство ? Долг города прирастает процентами на проценты и штрафами за просрочку платежа. Реально же без московских дотаций город реально - уже банкрот!
17:35:58 21-04-2023
После таких злоупотреблений ни одна ФССП не имеет права арестовывать счета граждан! Пусть сначала само государство покажет, как стоит исполнять свои же законы. А так это просто надувательство! Я тоже мало зарабатываю и не могу (не буду) платить по исполнительным листам! Или заплачу сколько смогу (500 руб.). Должно быть равенство перед законом для всех без исключения!
20:37:34 21-04-2023
Ego sum lex! Про какие вы законы???
22:26:10 21-04-2023
а это не про те ливневки из за которых утонуло несколько авто под мостом на павлике, а в прошлом году ребенок плыл по автодороге? что ждем?
13:56:31 22-04-2023
Банкротить город, арестовать все счета и безакцептно списать задолженность! Руководителям реальные сроки. Так должно быть. Виноват - плати.