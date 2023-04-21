Барнаульские депутаты отказались отдать 9 млрд на погашение городских долгов

Самая внушительная часть задолженности – более 5 млрд рублей – приходится на обязательства по строительству ливнёвок

21 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 21 апреля проголосовали против внесения изменений в бюджет города. Речь шла о выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 9,1 млрд рублей, а это около 70% всей расходной части бюджета. Председатель БГД Галина Буевич назвала данный вопрос очень сложным для принятия.

Чтобы исполнить решения судов, было предложено сократить объём расходов на решение вопросов местного значения. Однако ни одна из фракций не согласилась с таким подходом. По словам Буевич, если сегодня принять решение об исполнении всех листов, на это придётся перенаправить примерно 68% всех денег, предусмотренных на решение задач местного самоуправления. "Понимая, что судебные решения являются обязательными к исполнению, депутаты всё же вынуждены исходить из возможностей и не принимать данное решение", – констатировала председатель гордумы.

По оценке Буевич, на текущий момент, чтобы исполнить 172 исполнительных листа, необходимо 9,119 млрд рублей. В 2022 году их было 247 и на исполнение требовалось 9,447 млрд рублей. "Также анализ показал, что год от года увеличивается и объём средств, выделяемых на исполнение судебных решений. Если в 2021 году выделялось чуть больше 800 млн рублей, то в 2022 году – порядка 2,5 млрд рублей. Мы видим положительную динамику и стремление города по решению вопроса, в том числе через включение муниципалитета в реализацию региональных и федеральных программ", – отметила председатель думы.

Сейчас самая внушительная часть долга – более 5 млрд рублей – приходится на обязательства по строительству ливнёвок. Часть задолженности города включает в себя ремонт инженерной инфраструктуры, дорог, переселение из аварийного жилья и т.д. Напомним, изначально доходы городского бюджета на 2023 год составляли 26,1 млрд рублей, расходы – 27,1 млрд рублей.