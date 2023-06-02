НОВОСТИПолитика

Барнаульские депутаты решили отчислять злостных прогульщиков из своих рядов

Для того чтобы не лишиться корочек, необходимо бывать на заседании гордумы хотя бы раз в полгода

02 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru
Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульская гордума на заседании 2 июня приняла изменения в Устав города. В документе появились новые нормы о досрочном прекращении полномочий депутатов. Теперь народный избранник может утратить свой статус, если будет отсутствовать без уважительных причин на заседаниях в течение шести месяцев подряд.

В настоящее время Устав города уже содержит несколько причин, из-за которых прекращаются полномочия депутата. Среди них – уход в отставку по собственному желанию, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, выезд за пределы России на постоянное место жительства, прекращения гражданства РФ и другие.

Также на сегодняшнем заседании БГД депутаты приняли решение о том, что старостой сельского поселения теперь смогут назначаться граждане РФ, проживающие на территории данного населённого пункта и обладающие активным избирательным правом, либо граждане, достигшие 18 лет, и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного муниципалитета.

Барнаул БГД

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:47:33 02-06-2023

ООООО. А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ПЕРЕГРЕЛИСЬ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:05 02-06-2023

Лучше вааааааще фффсех депутатов отчислить. Сколько бюджетных денег сэкономим.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

18:08:15 02-06-2023

Ты смотри, что творят, никакой жалости у людей.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров