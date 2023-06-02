Барнаульские депутаты решили отчислять злостных прогульщиков из своих рядов

Для того чтобы не лишиться корочек, необходимо бывать на заседании гордумы хотя бы раз в полгода

02 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульская гордума на заседании 2 июня приняла изменения в Устав города. В документе появились новые нормы о досрочном прекращении полномочий депутатов. Теперь народный избранник может утратить свой статус, если будет отсутствовать без уважительных причин на заседаниях в течение шести месяцев подряд.

В настоящее время Устав города уже содержит несколько причин, из-за которых прекращаются полномочия депутата. Среди них – уход в отставку по собственному желанию, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, выезд за пределы России на постоянное место жительства, прекращения гражданства РФ и другие.

Также на сегодняшнем заседании БГД депутаты приняли решение о том, что старостой сельского поселения теперь смогут назначаться граждане РФ, проживающие на территории данного населённого пункта и обладающие активным избирательным правом, либо граждане, достигшие 18 лет, и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного муниципалитета.