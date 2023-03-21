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Депутатов АКЗС могут начать лишать полномочий за пропуски

30 марта парламентарии рассмотрят поправки к закону о собственном статусе

21 марта 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

30 марта АКЗС рассмотрит поправки к закону "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного собрания", сообщает пресс-служба парламента. Законопроект расширит перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Так, лишать статуса будут за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях АКЗС в течение шести месяцев подряд. Кроме того, появится исключение – прохождение депутатом военной службы в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах и участие в добровольческих формированиях. Это будет считаться уважительной причиной.

Напомним, что действующая редакция закона предусматривает досрочное прекращение депутатских полномочий в случае смерти, добровольного сложения, признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, вступления в силу обвинительного приговора, переезд из России, прекращение гражданства, наличие вклада или счетов в иностранных банках.

Комментарии 3

  • Можно еше сделать это как телешоу Каждый депутат должен сидеть на своем месте Камера онлайн все желающие могут посмотреть
    21 марта, Гость   Ответить
  • Могут, это ключевое слово.
    21 марта, Гость   Ответить
  • "Можно еше сделать это как телешоу Каждый депутат должен сидеть на своем месте Камера онлайн все желающие могут посмотреть" Это "телешоу" вы и так можете смотреть онлайн, зайдите на сайт АКЗС там все есть.
    22 марта, Гость   Ответить
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