Барнаульские депутаты выделили еще 5 млн рублей на отлов бездомных собак

Причина — в росте количества заявок на отлов животных без владельцев

13 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Бездомная собака / Фото: unsplash.com

В Барнауле увеличили расходы бюджета на обращение с животными без владельцев, сообщила председатель городской думы Галина Буевич.

По ее словам, на эти цели из краевого бюджета городу в 2024 году выделили 6,7 млн рублей. Однако количество заявок на отлов бездомных собак растет, и депутаты приняли решение о выделении еще порядка 5 млн рублей.

"[Деньги пойдут] на повышение эффективности организации данного вида работ. В частности, для наиболее быстрого принятия мер по отлову животных без владельцев на основании поступивших заявок", – цитирует Буевич пресс-служба гордумы.

В конце 2023 года Госсобрание соседней Республики Алтай одобрило законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных.