Барнаульские депутаты выделили еще 5 млн рублей на отлов бездомных собак
Причина — в росте количества заявок на отлов животных без владельцев
13 февраля 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле увеличили расходы бюджета на обращение с животными без владельцев, сообщила председатель городской думы Галина Буевич.
По ее словам, на эти цели из краевого бюджета городу в 2024 году выделили 6,7 млн рублей. Однако количество заявок на отлов бездомных собак растет, и депутаты приняли решение о выделении еще порядка 5 млн рублей.
"[Деньги пойдут] на повышение эффективности организации данного вида работ. В частности, для наиболее быстрого принятия мер по отлову животных без владельцев на основании поступивших заявок", – цитирует Буевич пресс-служба гордумы.
В конце 2023 года Госсобрание соседней Республики Алтай одобрило законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных.
10:22:14 13-02-2024
Ну выделили, ну отловили. Потом отпустили на тоже место (а то у собачки стресс будет). Школьная задачка про 2 трубы. Одна наливает, другая выливает. Все при деле, работу провели, галочку поставили, отрапортовали.
10:29:54 13-02-2024
ВВП (10:22:14 13-02-2024) Ну выделили, ну отловили. Потом отпустили на тоже место (а т... Такое вот освоение 5 лямов.
11:09:23 13-02-2024
ВВП (10:22:14 13-02-2024) Ну выделили, ну отловили. Потом отпустили на тоже место (а т... Согласен, что эта проблема которую породили люди. Но собак при данном варианте стериализуют, что позволяет не плодить кучи бездомных щенков.
12:01:57 13-02-2024
гость (11:09:23 13-02-2024) Согласен, что эта проблема которую породили люди. Но собак п... Стерилизацию можно проверить визуально только на кобелях, стерилизация собак женского пола может быть только на бумаге, что даёт возможность продолжать стае разрастаться. Собак становиться всё больше и больше. Откуда они у нас берутся, если все стерильные?
17:06:59 13-02-2024
ВВП (12:01:57 13-02-2024) Стерилизацию можно проверить визуально только на кобелях, ст... Оттуда и берутся, что об ответственности только с дивана рассуждают. О чужой , конечно, не о своей.
11:22:14 13-02-2024
ВВП (10:22:14 13-02-2024) Ну выделили, ну отловили. Потом отпустили на тоже место (а т... В Ласке точно бывают случаи, когда путают откуда отловили животное. И отвозят перекрестно в чужое старое место. Ну и ловят одних и тех же по три раза.
13:58:10 13-02-2024
Гость (11:22:14 13-02-2024) В Ласке точно бывают случаи, когда путают откуда отловили ж... О, сотрудники Ласки навалились минусовать
17:26:50 13-02-2024
Гость (11:22:14 13-02-2024) В Ласке точно бывают случаи, когда путают откуда отловили ж... Интересно, что точно хорошего вы сделали, может помогли как-то тем же сотрудникам? Или так воздух посотрясать?
18:39:04 13-02-2024
Гость (17:26:50 13-02-2024) Гость (11:22:14 13-02-2024) В Ласке точно бывают случ... Я простой пострадавший от Ласки, когда они поймали моего кота, сидевшего на улице около двери моего дома. Да, мой косяк что кот был без ошейника (ошейник ранее был, но кот его сорвал и месяц бегал без него). Добрый люди сказали что Ласка отлавливала, я потом выкупал за немало денег своего кота у них.
22:22:22 13-02-2024
Гость (18:39:04 13-02-2024) Гость (17:26:50 13-02-2024) Гость (11:22:14 13-02-2024... Так они что, перепродают домашних животных? Я думала, что в Ласку может прийти любой желающий и взять на воспитание понравившееся животное БЕСПЛАТНО. А оказывается, в Ласке вовсе не волонтёры и благотворители, а барыги! Причем делают свой бизнес за счет муниципалитета и государства! Я в шоке!
18:45:19 14-02-2024
Гость (22:22:22 13-02-2024) Так они что, перепродают домашних животных? Я думала, что в ... Взнос у них называется "добровольным пожертвованием", но берут его с новых хозяев (или старых хозяев, у которых у дома забрали животное) принудительно
18:51:09 13-02-2024
Гость (17:26:50 13-02-2024) Гость (11:22:14 13-02-2024) В Ласке точно бывают случ... им уже ни один психиатр не поможет
09:55:46 14-02-2024
Гость (18:51:09 13-02-2024) Гость (17:26:50 13-02-2024) Гость (11:22:14 13-02-2024... А вам? Еще есть надежда?
10:29:13 13-02-2024
только отстрел
11:23:22 13-02-2024
Гость (10:29:13 13-02-2024) только отстрел... К сожалению, да. На днях на Строителей стая собак ночью разорвала кошку. Визг и лай полчаса стояли.
17:25:26 13-02-2024
Гость (11:23:22 13-02-2024) К сожалению, да. На днях на Строителей стая собак ночью разо... К сожалению, люди не задумываются о своем вкладе в ситуацию, а поохать с дивана, конечно, гораздо проще...
17:19:31 13-02-2024
Гость (10:29:13 13-02-2024) только отстрел... Какой гуманный и глубокомыслящий человек... Злобы на миллионы хватит
12:02:45 13-02-2024
Их надо выпускать возле администрации
12:05:34 13-02-2024
Конечно только ликвидация.Есть выбор или твоего ребенка или бездомную тварь.К сожеленью.
17:12:50 13-02-2024
Гость (12:05:34 13-02-2024) Конечно только ликвидация.Есть выбор или твоего ребенка или ... К сожаленью, видимо вам неведомо, что сострадание к людям проявляется в сострадании ко всем. В другом направлении задумайтесь, пожалуйста.
17:22:07 13-02-2024
Гость (12:05:34 13-02-2024) Конечно только ликвидация.Есть выбор или твоего ребенка или ... Интересно, почему бездомная ,, тварь,, стала бездомной? В эту сторону не задумывались?
18:12:05 13-02-2024
Гость (17:22:07 13-02-2024) Интересно, почему бездомная ,, тварь,, стала бездомной? В эт... рна родилась от бездомных шавок, hkl забором. Рассказать тебе как собаки делаются?
19:39:31 13-02-2024
Гость (18:12:05 13-02-2024) рна родилась от бездомных шавок, hkl забором. Рассказать теб... Блеснул интеллектом еще один гражданин..
18:46:08 13-02-2024
Гость (12:05:34 13-02-2024) Конечно только ликвидация.Есть выбор или твоего ребенка или ... Я надеюсь в следующей жизни вы будете бездомной тварью
12:10:43 13-02-2024
Если не хотят отстреливать, надо зубы вырывать просто! И гуманно, и весело. Деснами не больно-то покусаешься...
17:24:14 13-02-2024
Гость (12:10:43 13-02-2024) Если не хотят отстреливать, надо зубы вырывать просто! И гум... Вам это весело?,, Поздравляю,, к сожалению, психика у вас не в порядке...Обратитесь к врачу, вы можете стать опасны для окружающих.
12:14:09 13-02-2024
В Астраханской области ловят псов бесхозных,содержат 15 дней и если их не востребовали- усыпляют.Отмечено- "гуманным способом...". А чего у нас сопли по земле размазывают? Откуда визг,что усыпление-не гуманно!?
12:34:46 13-02-2024
Убиватьмиллионгами кур и индеек, свиней, коров- это можно. И кормить субпродуктами от этих сельхозживотных мерзких шавок- можно. А самих блоховозов почему-то нельзя. Чем блоховоз лучше поросёнгка или жеребёнка, которого мы с удовольствием сожрём? Да ничем. Кто-то, зарабатывающий индустрии собаководства- корма, амуниция, ветпрепараты и прочее внушил нам, что собака наш друг. Да вы рехнулись, не может собака-хищник, стоящий выше всеядного человека в цепочке потребления, быть ему другом! Что неоднократно доказано разорванными в клочья сердобольными бабусями, прикармливающими собачек.
14:00:22 13-02-2024
Гость (12:34:46 13-02-2024) Убиватьмиллионгами кур и индеек, свиней, коров- это можно. И... Да, выходит парадокс. Чтобы кормить одну бездомную собаку, убивают 30 куриц в год. Выходит что персонально для этой собаки убивают. Если бы ее не было, не было нужды убивать этих 30 куриц.
14:20:34 13-02-2024
Гость (14:00:22 13-02-2024) Да, выходит парадокс. Чтобы кормить одну бездомную собаку, ... На корм бездомной собаки надо перемолотить бездомных расплодившихся голубей и ворон.
11:13:39 14-02-2024
Гость (14:00:22 13-02-2024) Да, выходит парадокс. Чтобы кормить одну бездомную собаку, ... А вы курочку не кушаете, вегетарианец?
11:11:12 14-02-2024
Гость (12:34:46 13-02-2024) Убиватьмиллионгами кур и индеек, свиней, коров- это можно. И... ,, Мерзких шавок,, ,, болоховоз,,. Несчастный вы человек, ваши рассуждения вас выдают. Поднимайтесь со дна, еще не поздно, у вас может получиться.
13:45:51 13-02-2024
Гуманно главное. На улице ни одной собы быть не должно.
14:22:33 13-02-2024
Правильно,только ликвидация и нет проблем.
20:18:59 13-02-2024
гость (14:22:33 13-02-2024) Правильно,только ликвидация и нет проблем.... Действительно, можно даже мозг не применять. Голова ведь на то, чтобы шапку носить.
14:25:06 13-02-2024
Какая кака минусует?
14:50:40 13-02-2024
Благодарим представителей Администрации города Барнаула за принятое решение о выделении денежных средств на важный вопрос. Гуманное решение сложной ситуации не только для города, края, но и России, в целом.
15:17:16 13-02-2024
Откуда берутся эти маргиналы, живодеры, психопаты,.. Их специально ,что ли, подсаживают, Чтобы сформировать мнение , что все такие .Они ( эти ущербные) обычно очень активные. Кричат всех убить, отравить, стрелять. При этом, им все равно про кого, про людей или животных . Это отстой общества или боты. на них не стоит обращать внимание. нормальные люди только за гуманный способ решения проблемы. да и проблемы никакой нет. у нас в городе мало бездомных животных. больше ответственности от людей требуется
15:56:19 13-02-2024
гость (15:17:16 13-02-2024) Откуда берутся эти маргиналы, живодеры, психопаты,.. Их спец... Во Втором Рейхе к собакам тоже относились лучше, чем к людям... Культ любви к Природе взращивался с детства... Я вот люблю кошек, и у меня их 3, все с улицы. Любишь собак? Возьми к себе в дом столько, сколько сможешь, будь мужиком!
12:20:47 14-02-2024
Гость (15:56:19 13-02-2024) Во Втором Рейхе к собакам тоже относились лучше, чем к людям... Тоже?! Некорректное сравнение, мягко говоря. Ваше мышление вызывает вопросы или вы просто злобный человек, которому трудно пройти мимо. А вот что кошечек любите - это замечательно! Не совсем вы пропащий человек!
16:01:44 13-02-2024
гость (15:17:16 13-02-2024) Откуда берутся эти маргиналы, живодеры, психопаты,.. Их спец... К маргиналам и психопатам логичнее было бы добавить зоошизиков, а не живодеров. Огромная любовь к блохастым и клыкастым шавкам у них гармонично сочетается с ненавистью к окружающим людям. Так что кто тут живодер- еще надо разобраться. Тот, кто хочет оградить окружающих от агрессивных и опасных тварей, или тот, кто этих тварей подкармливает и привечает...
20:23:10 13-02-2024
Гость (16:01:44 13-02-2024) К маргиналам и психопатам логичнее было бы добавить зоошизик... Похоже ваше кредо отыгрываться на слабых и беззащитных. Удалось почувствовать себя самодостаточным?
15:31:38 13-02-2024
только комплекс цивилизованных мер: стерилизация бездомных и домашних, строительство небольших приютов под контролем волонтеров, работа полиции по наказанию живодеров, контроль деятельности сми по нагнетанию истерии. а главное_ воспитание!!!!!! с детского сада гуманного и ответственного отношения к животным
16:04:49 13-02-2024
гость (15:31:38 13-02-2024) только комплекс цивилизованных мер: стерилизация бездомных и... В комплекс предложенных вами "цивилизованных " мер почему-то не вошла помощь покусанным и покалеченным дворнягами людям! Оно и понятно: для вас блоховозы важнее...
21:41:06 13-02-2024
Гость (16:04:49 13-02-2024) В комплекс предложенных вами "цивилизованных " мер почему-то... Поделитесь, пожалуйста, как вы людям помогаете? На словах в основном?
16:40:02 13-02-2024
Надо решать проблему с причины, а не бороться со следствием. И наказывать надо, в первую очередь, людей, которые выбрасывают своих животных, наигравшись ((. Только убийством не решишь проблему, через полгода будет такая же ситуация. Самый страшный зверь, это человек! И начинать надо каждому с себя!
16:50:56 13-02-2024
Евгения (16:40:02 13-02-2024) Надо решать проблему с причины, а не бороться со следствием.... Если проблему решить, то денег больше не выделить на решение. А новая машина сама себе не купит.
16:41:21 13-02-2024
Отстреливать их надо беспощадно, вот и всё. Не друзья они нам. Рвут людей в клочья.
22:48:29 13-02-2024
Гость (12:05:34 13-02-2024) Конечно только ликвидация.Есть выбор или твоего ребенка или ... Соьаки такие от людского безразличия. Волонтёров мало. Сама кормлю бездомышей. И никого они не трогают. А таких как вы пустобрехов много к сожалению. Нужно помогать, а не ныть.
09:40:40 14-02-2024
Гость (16:41:21 13-02-2024) Отстреливать их надо беспощадно, вот и всё. Не друзья они на... Ни разу не задумывались почему так, гражданин Беспощадный? Вот и все?)
17:10:39 13-02-2024
правда. кто подсаживают этих психопатов. делать нечег сидят орут всех убить. во дикари. берегите своих детей не от собак . животные это спасение человек. берегите детей от бездушия и жестокости и идиотов
17:18:19 13-02-2024
Я считаю, что людьми совершается больше преступлений чем собаками, по отношению к детям в том числе, и даже огромное количество бездомных животных тоже человеческое преступление. В первую очередь людям нужно научиться нести ответственность и понять что животные не игрушки, у них тоже соленые слезы и красная кровь, они тоже чувствуют боль и у них есть эмоции. Каждый хаит бездомышей, но ни один не поставил себя на место животного. Даже ребята на СВО знают как четвероногие могут помочь и спасти, на ВОВ дворняги верой и правдой служили Джульбарс, Дина и прочие, потому что люди были другие. Сколько собак и кошек даже в мирных условиях жизнь спасали, вы можете сколько угодно линчевать бедных животных. Но во все века собака друг человека. Для вас слово гуманно, это значит чтобы быстро умерло. А вы знаете как усыпляют животных? Хоть раз вы были на этом мероприятии? Многие делают это вовсе не гуманными способами. Людей любящих животных начали называть зоошизами… Мы просто хотим сохранить жизни, потому что каждая жизнь важна. Не вами она давалась, и не вам ее отбирать. Опомнитесь люди, откуда в вам столько жестокости? Убийства и жестокость, приводят к деградации общества. Не дайте Великой стране России, людям с большой доброй душой, окрапить землю кровью братьев меньших. Все можно решить гуманным путем. Послушайте зооволонтеров которые изо дня в день крутятся в этой каше. Желаю всем Мира и добра.
17:27:47 13-02-2024
Быстро не равно качественно. Гуманное убийство не равно безболезненное. Все кичатся смертями детей от собачьх стай. Но на месте зубастых как вы их называете блоховозов мог встретиться маньяк. И? Вы всегда и везде ищете виновных не признавая того что сами не обеспечиваете должным образом безопасность своих детей. Собаки терпят по более от людей чем мы от собак. Даже парни на СВО знаю как собаки жизнь спасают, сколько сводок новостей оттуда было… В Барнауле нет ни одного государственного приюта. Так же как и других городах края. Не нужно убивать. От жестокости и убийств общество деградирует. Все решается посмотрите на успешные в данном вопросе регионы, учитесь у них. Не надо смотреть на залитые кровью места…
17:42:02 13-02-2024
Решать проблему надо начиная с установления строгой ответственности людей за приобретенное животное-оформление паспортов и чипирование.Серьезные штрафы за выброшенное животное или отпущенное на саободный выгул.Организацию бесплатной стерилизации и кастрации.Многие люди немогут себе позволить заплатить 9000 за операцию.Вот и появляются коробки с котятами и щенками,выброшенными на мороз или подброшенными в людное место.Дачники ежегодно берут животных на сезон и потом бросают бедняг в зиму.Старших по дачным поселкам обязать производить перепись и фотографирование взятых животных,данные должны стекаться в общую базу.Если животное оказывается на улице,не проблема найти горе-хозяина.Все безобразие от безнаказанности.За безответственность и разгильдяйство расплачиваются бедные животные.Представьте себе что мы живем не оду жизнь и все последствиянеблаговидных поступков каждого из нас в течении этой жизни обязательно придется испытать на своей шкуре в жизни следующей.Подумайте о том что несчастное преданное человеком голодное существо сейчас это ваше будущее .Недумаю что вам захочется чтобы вас отравили,застрелили или зубы повыдергивали.Так что будьте осторожны в пожеланиях. Если отладить предложенные пункты и создатьнесколько приютов,то стерилизованные сейчас животные рассосутся естественным путем втечении 10-12 лет без жестокой расправы ,без дополнительного тяжелого греха на и без того грешные наши души.Только добро способно победить зло,котороым мы все уже захлебываемся.
18:01:15 13-02-2024
Полностью поддерживаю предыдущее сообщение. Всё идёт от безнаказанности. Обязательно нужно ввести перепись животных, в первую очередь на дачный участках, так же в частных домах, и так далее. Стерилизация и типирование в обязательном порядке, и конечно должны быть специальные организации, которые будут осуществлять бесплатно кастрацию и стерилизацию. Ну и конечно пока человек не осознает, что взяв животное, он несёт за него ответственность, а не для того, что поигрались, не справились, и выкинули, тогда у нас что-то изменится в лучшую сторону. А для этого нужен контроль.
18:04:15 13-02-2024
Без вины виноватые. Это про несчастных собак, которые попали в безответственные руки. Что надо сделать? Первое открыть2-3 бесплатные для стерилизации ветклиники, второе вести строгий учёт кому отдаём собак, взять на контроль дачи помогут защитники. Выработать критерии :зачем беру собаку? Особенно в квартиры, молодым семьям. И запомните агрессируют не дикие собаки, а собаки которых обидел в любом возрасте человек.
18:50:07 13-02-2024
Я в тихом ужасе от того сколько жестокости в вас люди! Очнитесь!!!! В том что столько бездомных животных виноваты люди! Такие которые пишут что это бездомные твари,вот такие и выкидывают на улицу ни в чем не повинные души.с таких все и начинается. Очень жаль что мы забыли что такое сострадание и жалось.Этот мир уже не спасти.
19:36:32 13-02-2024
Гость (18:39:04 13-02-2024) Гость (17:26:50 13-02-2024) Гость (11:22:14 13-02-2024... Пострадавший не вы, а ваш кот, который ,,почему-то,,бегал без ошейника и адресника целый месяц.
18:52:05 14-02-2024
Гость (19:36:32 13-02-2024) Пострадавший не вы, а ваш кот, который ,,почему-то,,бегал бе... Если кот сидит у дверей дома или на лавочке или на заборе рядом, если не отбегает от дома далее 5-10 метров, если кот не боится людей и не убегает от ловцов от Ласки - это разве дикий? Как раз диких котов не так-то просто поймать, они наученные жизнью, боятся людей, убегают при приближении человека заранее и быстро. Поэтому в значительной мере в Ласке ловят тех кто ловится легко - домашних. И уж поверьте, ловцы легко отличат домашнего от дикого. Но ловят домашних. Пустыми что-ли возвращаться? Без зарплаты что-ли оставаться?
19:50:29 13-02-2024
Гость (10:29:13 13-02-2024) только отстрел... Досадно, что так обмельчал в наше время человек... Из всех животных психика собак самая приближенная к человеку. А это значит, что испытывают они тоже и страх ,и тревогу. Вспомните себя, когда находитесь в этих чувствах. Может что-то поменяется в вашей голове. Будем надеяться...
19:54:20 13-02-2024
Живодёр (12:14:09 13-02-2024) В Астраханской области ловят псов бесхозных,содержат 15 дней... Ну да, стадное чувство еще никто не отменял.
20:16:44 13-02-2024
Не нужно изобретать велосипед, достаточно обратиться к опыту других стран. Например, Германия, где успешно решена такая проблема. Штрафы, стерилизация животных, чипирование , перепись и запрет на разведение . Разрешено разведение только в питомнике специально обученными людьми. Но здесь, о, удивление, конечно, снова про ответственность людей! Господа безответственные, минусуйте комментарий, это анонимно, никто вас не опознает))
20:35:45 13-02-2024
Гость (20:16:44 13-02-2024) Не нужно изобретать велосипед, достаточно обратиться к опыту... Плюс к этому 10 дней передержки и на небеса. Кино про Бетховена (пса) все смотрели.
21:39:29 13-02-2024
Евгения (16:40:02 13-02-2024) Надо решать проблему с причины, а не бороться со следствием.... и только от жизни собачьей, собака бывает кусачей, я с вами солидарна, как вы доходчиво высказались
22:34:36 13-02-2024
На основании федерального закона, регионам дали полномочия в решении проблемы с бездомными животными. Однако, некоторые регионы не совсем поняли, что решать проблемы, это не умерщвлять животное, отмывая деньги якобы за содержание. Прошу рассмотреть правительство Алтайского края, предложения о введении обязательной регистрации (чипирование) домашних животных. Тем самым, можно легко отслеживать, и применять штрафы за самовыгул и выброс собак и кошек.
23:26:54 13-02-2024
Люди очнитесь!!! Вы что творите??? Какая эвтаназия??? Какой отлов??? Какое убийство??? Животные, собаки с самых давних историй с человеком. Всю жизнь нам прививали гуманное отношение к животным, что это братья наши меньшие. Что они слабее и беззащитнее, так как очень верны и преданны человеку. Человеку, который хочет их истребить. Вы как жить дальше будете? Спать? Вы как в глаза смотреть своим детям будете, зная что папа или мама убийца собак??? Никто вам никогда не будет так предан!!! Проснитесь!!!
01:43:00 14-02-2024
Почему у Европейских стран не берём пример в отношении животных, отлично всё работает, и не один десяток лет. Что за призывы некоторых всех перестрелять и перетравить, вы хоть одной животине жизнь спасли, хоть одному нашли дом, вряд ли! Сидите на диване, вот и сидите дальше.
08:38:32 14-02-2024
Anka (01:43:00 14-02-2024) Почему у Европейских стран не берём пример в отношении живот... Давайте. Швейцария- вполне себе европейская страна. Национальное рождественское блюдо знаете какое? Подросший щенок сенбернара. Собак с улиц убирать нельзя, подумайте о людях, бомжах, чем они будут питаться?
09:54:53 14-02-2024
Гость (08:38:32 14-02-2024) Давайте. Швейцария- вполне себе европейская страна. Национал... А гражданин- то эрудит! Внес свои 3 копейки. Хотел , видимо, выиграть в номинации Самый ,, умный,,
07:33:47 14-02-2024
ПРОТИВ ЭВТАНАЗИИ!!!!!!!!!!! есть гуманные методы решения проблем!
18:54:20 14-02-2024
Саша (07:33:47 14-02-2024) ПРОТИВ ЭВТАНАЗИИ!!!!!!!!!!! есть гуманные методы решения про... Сколько собак подобрал с улицы? Скажу так. Об этой проблеме бесполезно спорить. Потому что маниакально настроенных зоозащиников не переспорить и не убедить. Мое сообщение пренципиально не хоятят публиковать. Оно о том, что все передержки должна незамедлительно проверить прокуратура. Потому что там можно найти много интересного, кроме имитации деятельности, связанной с пристройством животных. Не опубликуете, в другом месте напишу. На минусы пофиг. Кто умеет сопоставлять факты, даже бегло просмотрев эти группы в ВК, все поймет. Не трудитесь отвечать. Не читаю ответы.
08:56:17 14-02-2024
Здравствуйте. Нужно сделать систему чипирования всех собак поголовно в городах и сёлах. Взял собаку, вживили чип, хозяина записали. Поймали на улице собаку, штраф хозяину. Только наказание рублём способно отрезвить людей. А сейчас приюты откройте, найдите людей, которые захотят этим заняться. Помогите пристроить. Собака не виновата, что её бросили, дайте им дожить их век.
18:21:10 14-02-2024
- Люди очнитесь!!! Вы что творите??? Какая эвт...... Проснитесь!!! ... возмущенно высказалась читатательница и накрыла стол семье из супа с коровкой Му, тушеной курочкой и думая на вечер о пельмешках из Хрюши.
14:19:19 15-02-2024
Продолжение (18:21:10 14-02-2024) - Люди очнитесь!!! Вы что творите??? Какая эвт...... Проснит... Отделите мух от котлет, уважаемый)