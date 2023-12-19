На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак
Принимать решение об эвтаназии будет комиссия, а чипированных животных изменения не затронут
19 декабря 2023, 16:15, ИА Амител
Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило в двух чтениях законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных. Информация об этом появилась на официальном сайте алтайского парламента.
Изменения дополняют два закона – о полномочиях правительства в обращении с бездомными животными и о том, какие права оно может передавать муниципалитетам в этой сфере. Так, правительство получает возможность устанавливать порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными, а также порядок содержания отловленных собак в местах, не являющихся приютами. В свою очередь, государственные полномочия, передаваемые муниципалитетам, дополняются возможностью определения порядка умерщвлению животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, причинивших вред здоровью или не востребованных в местах и пунктах временного содержания.
Срок содержания в пунктах не будет превышать 11 дней до решения об умерщвлении животного или его дальнейшего содержания. Решение об эвтаназии будет приниматься "комиссионно", а проводить ее будет специально выбранный подрядчик. При этом отмечается, что действие законов не будет распространяться на чипированных животных.
17:04:39 19-12-2023
Молодцы!
17:21:46 19-12-2023
Наконец-то у кого-то яйца обнаружились.
18:24:50 19-12-2023
О, зоошизики отметились, ставя минусы под прекрасной новостью.
19:01:46 19-12-2023
Правильно решили! Алтайскому краю необходимо сделать аналогично!
19:19:32 19-12-2023
Кто сказал, что законом разрешена эфтаназия? Убийство животного запрещено! А журналисты, прежде чем писать такое, изучили бы закон. Горный Алтай идёт против ФЗ и Конституции РФ. Или они находятся на территории другой страны?!!
20:21:56 19-12-2023
Гость (19:19:32 19-12-2023) Кто сказал, что законом разрешена эфтаназия? Убийство живот... Да ну вас. Людей тоже убивать запрещено, однако собакам еа это покласть.
20:37:31 19-12-2023
Гость (20:21:56 19-12-2023) Да ну вас. Людей тоже убивать запрещено, однако собакам еа э... Тогда надо умерщвлять только собак, которые убили людей, а не всех подряд. По твоей логике нужно умертвить вообще все живое, так как любой может убить любого.
22:56:13 19-12-2023
Гость (20:37:31 19-12-2023) Тогда надо умерщвлять только собак, которые убили людей, а н... Ай, отвали уже, зоошизик.
22:59:48 19-12-2023
Гость (20:37:31 19-12-2023) Тогда надо умерщвлять только собак, которые убили людей, а н... Нечег делать одичавшим шавкам на улицах. Крыс истребляем, если заводятся в домах. А с собаками что не так? Они еще опаснее для людей. Еще в опу их поцелуйте. Вместе с крысами.
20:23:18 19-12-2023
Гость (19:19:32 19-12-2023) Кто сказал, что законом разрешена эфтаназия? Убийство живот... Надо менять законы. Жизни и безопасность людей гораздо важнее жизни и безопасности животных: крыс, собак, голубей, тараканов и прочиз.
19:20:11 19-12-2023
Молодцы алтайцы! Ради такой новации присоединить Алтайский край к Республике Алтай на правах райцентра и отстрелять всех праздношатающихся собак!
19:53:48 19-12-2023
Это даже не новость, а праздник живодёрских душонок.
22:58:16 19-12-2023
Сибиряк. (19:53:48 19-12-2023) Это даже не новость, а праздник живодёрских душонок. ... Еще она зоошиза. Сколько же вас, психических, здесь сидит... Лечить вас принудительно надо.
23:07:43 19-12-2023
Сибиряк. (19:53:48 19-12-2023) Это даже не новость, а праздник живодёрских душонок. ... Так живодеры как раз ЗООШИЗЫ. Вам же в радость, когда собаки разрывают ребенка или старушку. Вас прямо прёт от этого. Поэтому и не хотите, чтобы одичалых шавок убирали с улиц. Домой-то вы их не забираете, что-то....
20:22:18 19-12-2023
А кто виноват, что животные оказались на улице? Может с людей, тогда, отстрел начать? Чтобы ответственнее относились к животным и, прежде чем брать, 100 раз подумали, а смогут они прожить с животным 15 и более лет
20:36:58 19-12-2023
Евгения (20:22:18 19-12-2023) А кто виноват, что животные оказались на улице? Может с люде... Зоошизу отстреливать нельзя по законам РФ
22:52:49 19-12-2023
Евгения (20:22:18 19-12-2023) А кто виноват, что животные оказались на улице? Может с люде... ЕвГения, эти животные существуют в дикой среде уже не одно поколение. Зоозащитники пытаются уже в сотый раз продвинуть мысль, что это выброшенные животные. Нет. Это все те же дворняги, которые давно успешно плодятся в "дикой" природе. Если бы вы жоть раз столкнулись с разведением животных, то вы бы понимали, сколько трудов приходится иной раз приложить, чтобы породистое животное дало нормальное потомство. И ни у кого даже в мыслях не будет выкинуть его на улицу. Не надо тут ерунду молоть. Пы сы. А если какой-то недобросовестный заводчик выкинет брак на улицу, то он и трех дней не проживет, а издохнет, не доживя до взрослых особей.
22:57:32 19-12-2023
Евгения (20:22:18 19-12-2023) А кто виноват, что животные оказались на улице? Может с люде... Ну так и застрелись первым. Я собак не люблю и не завожу. Соответственно и на улицу не выкидываю. А кто заводит, тот и попополняет потом ряды этих собак на улицах. Наиграетесь и выбрасываете.
15:49:24 20-12-2023
Евгения (20:22:18 19-12-2023) А кто виноват, что животные оказались на улице? Может с люде... Может за призывы к массовым убийствам пора уже к реальной ответственности привлекать? А то за статус в ВК с двумя словами дают реальный срок, а тут опять - это другое?
00:06:47 20-12-2023
Куда мы катимся, у нас как не несли ответственность за все что делаем, так и не хотят её нести. Десятилетиями это происходит, на всех социальных уровнях это происходит. Поэтому института семьи нет, полно разведение с детьми, неплательщиков алиментов,коррупция и взяточничество процветает, проблем куча, дыр полно везде, куда не глянь... Нашли на ком отьиграться, кто защитить и сказать ни слова не может, на слабом... Но проблема то не решиться. Она останется люди то все те же и безнаказанность продолжится, безответственность тоже. Как плодились, так и будут плодиться. Почему нет законов работающих об ответственности и наказании люлей? Суть проблемы не исчезнет, все так же останется, ловить и убивать животных... Верх тупости ... С другой стороны, чего нам ждать от такого руководства на местах, а то и выше... Гореть им веками в аду, в таком случае, за истребление животных. А люди, вернее двуногие, как делали, так продолжат... Продолжится и развал института семьи и брака, безотцовщины, вранье, воровство, коррупция... Полная деморализация общества...
00:10:42 20-12-2023
Эль - курултай принимает законы ..... интересно
06:18:12 20-12-2023
А почему зоошиза не митингует около птицефабрик и скотобоен? А то как одних трескать, так за милую душу, а как от бродячих собак город очистить - так нельзя убивать животных. Лицемерная зоошиза.
15:38:17 20-12-2023
Зоошизу лечить электросудорожной терапией и лоботомией!