На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

Принимать решение об эвтаназии будет комиссия, а чипированных животных изменения не затронут

19 декабря 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсобрание Республики Алтай (Эл Курултай) одобрило в двух чтениях законопроект, который позволяет умерщвлять отловленных бродячих животных. Информация об этом появилась на официальном сайте алтайского парламента.

Изменения дополняют два закона – о полномочиях правительства в обращении с бездомными животными и о том, какие права оно может передавать муниципалитетам в этой сфере. Так, правительство получает возможность устанавливать порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными, а также порядок содержания отловленных собак в местах, не являющихся приютами. В свою очередь, государственные полномочия, передаваемые муниципалитетам, дополняются возможностью определения порядка умерщвлению животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, причинивших вред здоровью или не востребованных в местах и пунктах временного содержания.

Срок содержания в пунктах не будет превышать 11 дней до решения об умерщвлении животного или его дальнейшего содержания. Решение об эвтаназии будет приниматься "комиссионно", а проводить ее будет специально выбранный подрядчик. При этом отмечается, что действие законов не будет распространяться на чипированных животных.