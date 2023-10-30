Барнаульские дорожники из-за осадков вышли работать в две смены
Проезжие части будут прометать и посыпать реагентами
30 октября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Барнаульские дорожники из-за непогоды перешли в режим работы на две смены: дневной и ночной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, основной задачей дорожников является прометание проезжих частей и посыпка их реагентами.
К жителям и гостям города обратились сотрудники ГИБДД. Правоохранители напомнили, что в условиях непогоды на дорогах нужно быть особенно внимательными и аккуратными. Водителям порекомендовали отказаться от совершения резких маневров, потому что они могут привести к авариям.
23:07:22 30-10-2023
Завтра утром будет видно, готовы дорожники к зиме.
09:27:43 31-10-2023
вышли, но до дорог не дошли