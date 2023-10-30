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Доставайте лыжи и санки. В Барнауле еще три дня будет идти снег

Низкие температуры в этот период не ожидаются, будет вполне комфортно даже по ночам

30 октября 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле почти весь понедельник, 30 октября, идет снег. По данным синоптиков, такие осадки жители города будут наблюдать еще несколько дней: с 31 октября по 2 ноября.

"Небольшой снег, умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления", – такой прогноз дали синоптики алтайского ЦГМС на ближайшие дни.

Стоит отметить, что низкие температуры в эти трое суток не ожидаются: днем будет -1...+3 градуса, а ночью прогнозируют -1...-4 градуса.

Улицы Барнаула завалило снегом. Фото

В ближайшие дни снегопады продолжатся
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Барнаул Погода

Комментарии 2

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Гость

20:33:10 30-10-2023

Завтра прокатаю лыжню у Динамо, если получится.

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Гость

21:31:44 30-10-2023

Гость (20:33:10 30-10-2023) Завтра прокатаю лыжню у Динамо, если получится.... Для лыжни снега нужно раз в десять больше. так что не надейтесь. можно разве старые коньковые лыжи вымочить в мокром снегу..

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