Доставайте лыжи и санки. В Барнауле еще три дня будет идти снег

Низкие температуры в этот период не ожидаются, будет вполне комфортно даже по ночам

30 октября 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле почти весь понедельник, 30 октября, идет снег. По данным синоптиков, такие осадки жители города будут наблюдать еще несколько дней: с 31 октября по 2 ноября.

"Небольшой снег, умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления", – такой прогноз дали синоптики алтайского ЦГМС на ближайшие дни.

Стоит отметить, что низкие температуры в эти трое суток не ожидаются: днем будет -1...+3 градуса, а ночью прогнозируют -1...-4 градуса.