Барнаульские дорожники начнут обновлять дорожную разметку с 1 мая

Накануне 1 и 9 мая в Барнауле пройдёт общегородской субботник

26 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 мая в Барнауле начнут приводить в порядок дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Кроме того, дорожники будут устранять и облагораживать перекопы, которые остались на улицах после работ на инженерных сетях.

Также отмечается, что 1 и 9 мая в Барнауле пройдёт общегородской субботник. В городе запланировано проведение мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.