Томенко рассказал, как Алтай "сражается за каждый рубль" для ремонта дорог

Только в 2022 году на дорожное хозяйство в крае потратили около 23 млрд рублей

25 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае много дорог, которым требуется ремонт или реконструкция, но постепенно все они будут приведены в порядок. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём Telegram-канале.

"Только за прошлый год на дорожное хозяйство мы потратили около 23 миллиардов рублей – почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Это и краевые деньги, и привлечённые средства из федерального бюджета – сражаемся за каждый рубль, чтобы решать волнующие жителей края вопросы", – написал глава региона.

Томенко отметил, что накануне к нему на личный приём пришла одна из жительниц Первомайского района. Она рассказала, что в весенне-осенний период часть центральной дороги на Рассказиху из-за песчаного покрытия размывает – это становится серьёзной проблемой для проезда школьного и рейсового автобусов, служб экстренной помощи.

"Дал поручение нашим министерствам транспорта и финансов подготовить предложения, чтобы решить вопрос как можно скорее", – указал Томенко.





Дорога на Рассказиху / Фото: t.me/tomenko_22

Также на качество дорог пожаловались жители Михайловки. Они просят отремонтировать дорогу Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка. Например, у 30-километрового участка от Огней до Антоньевки щебёночное покрытие – это затрудняет движение и наносит ущерб транспорту.