Томенко рассказал, как Алтай "сражается за каждый рубль" для ремонта дорог
Только в 2022 году на дорожное хозяйство в крае потратили около 23 млрд рублей
25 апреля 2023, 15:45, ИА Амител
В Алтайском крае много дорог, которым требуется ремонт или реконструкция, но постепенно все они будут приведены в порядок. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём Telegram-канале.
"Только за прошлый год на дорожное хозяйство мы потратили около 23 миллиардов рублей – почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Это и краевые деньги, и привлечённые средства из федерального бюджета – сражаемся за каждый рубль, чтобы решать волнующие жителей края вопросы", – написал глава региона.
Томенко отметил, что накануне к нему на личный приём пришла одна из жительниц Первомайского района. Она рассказала, что в весенне-осенний период часть центральной дороги на Рассказиху из-за песчаного покрытия размывает – это становится серьёзной проблемой для проезда школьного и рейсового автобусов, служб экстренной помощи.
"Дал поручение нашим министерствам транспорта и финансов подготовить предложения, чтобы решить вопрос как можно скорее", – указал Томенко.
Также на качество дорог пожаловались жители Михайловки. Они просят отремонтировать дорогу Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка. Например, у 30-километрового участка от Огней до Антоньевки щебёночное покрытие – это затрудняет движение и наносит ущерб транспорту.
"Будем решать эту задачу поэтапно. В 2023 году построим отрезок дороги до Михайловки, а в 2024 году – до Антоньевки. Уже дал необходимые поручения о внесении изменений в планы", – отметил губернатор.
16:23:11 25-04-2023
План развития дорог существует? Ситуационное реагирование-тренд.
00:02:04 26-04-2023
по проезду южному от попова(от ЗСВ) до трактовой проехать....там треш....и ни кому дела нет