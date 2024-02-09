Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы

В ночь на уборку выйдут более 140 единиц техники

09 февраля 2024, 13:35, ИА Амител

Лопата в снегу / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198641

Дорожники в Барнауле из-за непогоды перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас на дорогах и тротуарах города работает 88 единиц дорожной техники. В ночь планируют вывести 140 единиц техники.

Специалисты мониторят ситуацию, очищают дороги, тротуары, вывозят снег и производят противогололедную обработку.

Горожан просят быть внимательными и аккуратными на улицах, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в режим повышенной готовности перешли алтайские спасатели.