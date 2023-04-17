Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Горожан призывают быть осторожнее на улицах и дорогах

17 апреля 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы из-за снегопада с дождём, который задержится в городе и регионе на несколько дней.

Как рассказали в мэрии, рабочие "Автодорстроя" будут очищать от осадков дороги и тротуары, а также обрабатывать скользкие места реагентами.

Уборкой общественных пространств займётся МБУ "Благоустройство и озеленение".

Барнаульцам рекомендуют быть аккуратными при передвижении по городу, автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию.