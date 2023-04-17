Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды
Горожан призывают быть осторожнее на улицах и дорогах
17 апреля 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы из-за снегопада с дождём, который задержится в городе и регионе на несколько дней.
Как рассказали в мэрии, рабочие "Автодорстроя" будут очищать от осадков дороги и тротуары, а также обрабатывать скользкие места реагентами.
Уборкой общественных пространств займётся МБУ "Благоустройство и озеленение".
Барнаульцам рекомендуют быть аккуратными при передвижении по городу, автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
13:07:03 17-04-2023
вот им подарок судьбы! Это ж можно денег заработать сколько !!!