НОВОСТИПроисшествия

Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Горожан призывают быть осторожнее на улицах и дорогах

17 апреля 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы из-за снегопада с дождём, который задержится в городе и регионе на несколько дней.

Как рассказали в мэрии, рабочие "Автодорстроя" будут очищать от осадков дороги и тротуары, а также обрабатывать скользкие места реагентами.

Уборкой общественных пространств займётся МБУ "Благоустройство и озеленение".

Барнаульцам рекомендуют быть аккуратными при передвижении по городу, автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:07:03 17-04-2023

вот им подарок судьбы! Это ж можно денег заработать сколько !!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров