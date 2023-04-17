Два участка трасс закрыли из-за непогоды в Алтайском крае

В Алтайском крае 17 апреля закрыли участок федеральной трассы А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном) с 123 по 337 километр.

Аналогичное ограничение ввели на участке от Змеиногорска до Рубцовска трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха-Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Причина – плохая видимость, снег и гололедица. На трассах работает более 350 единиц снегоуборочной техники, выставлены посты ГИБДД, дежурят спасатели. Водителей просят воздержаться от поездок.

"На период непогоды дорожники подготовили специальные стоянки для большегрузного транспорта. На Чуйском тракте – на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле "Грани Алтая", далее в районе Новоалтайска на "Маяке" и "Облепихе", по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле "Ники-фуд" в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На трассе А-322 стоянки работают на 12-м километре (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе посёлка Сибирские Огни) и на выезде из села", – отметили в региональном Минтрансе.