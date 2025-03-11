Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада

Рабочие "Автодорстроя" чистят дороги, тротуары и остановки в усиленном режиме

11 марта 2025, 15:50, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" в усиленном режиме очищают город от снега. Из-за снегопада дорожная служба перешла на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой, сообщили в мэрии.

Рабочие очищают и обрабатывают реагентами дороги, тротуары, подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные сходы. Для этих целей 11 марта задействовали 66 единиц техники и 124 дорожных рабочих.

Тротуары приводят в порядок во всех районах города. Лестничные марши чистят на Мерзликина, Папанинцев, Чкалова, Челюскинцев, а также на Социалистическом и Красноармейском. Снег вывозят с Калинина, Северного Власихинского проезда, Змеиногорского тракта, улицы Георгия Исакова и с других участков дорог.

В администрации подчеркнули, что основные работы по вывозу и уборке снега осуществляют в ночное время. Поэтому водителей просят не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы техника могла работать беспрепятственно.