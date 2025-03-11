По прогнозам, с первых чисел апреля дневные и даже ночные температуры будут стабильно плюсовыми

11 марта 2025, 15:10, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае почти весь март дневная температура будет держаться в пределах 0...+5 градусов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода". При этом ни о какой стабильности речи не идет: столбики термометров будут прыгать от небольшого минуса до небольшого плюса.

"Погода в основном будет пасмурная: лишь два из оставшихся мартовских дней ожидаются ясными, а в остальные – дождь, снег, облачность. Самые холодные ночи выпадут на эту неделю – на 12 и 13 марта, когда в темное время суток столбики термометров опустятся до -17 градусов. После ночные температуры начнут постепенно повышаться, а начиная с апреля и вовсе уйдут плюс", – говорится в прогнозе.

Начиная с 31 марта дневные температуры станут стабильно плюсовыми, а с 2 апреля – еще и ночные. Столбики термометров к 9 апреля постепенно дойдут до +11 градусов днем.

Прогноз Gismeteo почти не отличается. Согласно этим данным, в Алтайском крае практически весь март температуры также будут колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса. Лишь в конце месяца ожидается хоть и маленькое, но приятное и стабильное потепление.