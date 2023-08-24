Барнаульские электроэнергетики восстановили благоустройство после ремонтов

Большинство ордеров БСК закрывает досрочно

24 августа 2023, 15:19, ИА Амител









Благоустройство / Фото: БСК

Специалисты "Барнаульской сетевой компании" за семь месяцев 2023 года восстановили благоустройство после ремонтов электрических сетей по 98 адресам во всех районах города. Электроэнергетики уложили около 150 квадратных метров асфальтового полотна, перекладывали тротуарную плитку и озеленяли территории.

"Разрешения на проведение земляных работ выдаются районными администрациями. Ордера бывают на плановые или аварийные работы. По Правилам благоустройства Барнаула, срок закрытия плановых ордеров вместе с восстановлением благоустройства – до двух месяцев, аварийных – не более 30 календарных дней. Мы оперативно, в течение 48 часов, засыпаем щебнем раскопанные в ходе работ тротуары и дороги, тем самым сводим к минимуму неудобства для водителей и пешеходов. Все ордера БСК закрывает либо досрочно, либо к обозначенной дате, за регламентированные сроки не выходим", - сообщил генеральный директор "Барнаульской сетевой компании" Андрей Лавринец.

Работы по открытым в данный момент ордерам БСК завершит к 1 сентября. Стоит отметить, что открытые котлованы электроэнергетики Барнаула не оставляют после себя даже в зимне-весенний период. А новые электрические кабели БСК прокладывает без вскрытия грунта, методом горизонтального направленного бурения, не разрушая привычный городской "ландшафт".

ООО "Барнаульская сетевая компания" обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций. Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК составляет 1,6 млрд кВт·ч, это примерно 15% от общего объема потребляемой электроэнергии в Алтайском крае.