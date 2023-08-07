БСК капитально отремонтировала электрические сети в сквере на Приречной

Специалисты Барнаульской сетевой компании внесли свою лепту в благоустройство зеленой зоны

07 августа 2023, 14:05, ИА Амител





















Сквер на Приречной / Фото: БСК

Специалисты Барнаульской сетевой компании демонтировали старые деревянные опоры в сквере на улице Приречной и установили новые бетонные.

Также убрали под землю высоковольтную воздушную линию, расположенную на открытом воздухе, а "голый" провод заменили самонесущим изолированным. Покрасили трансформаторную подстанцию.

"Часть работ выполнили по договору подряда с комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула, а часть – за свой счет. Это вклад БСК в благоустройство краевой столицы. На достигнутом не останавливаемся – есть задумки по развитию детских и спортивных площадок, по оказанию помощи детсадам", – рассказал гендиректор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

ООО "БСК" – одна из самых надежных сетевых компаний в Алтайском крае. Миссия организации – обеспечивать бесперебойное электроснабжение жителей Барнаула. БСК обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций.

Ранее amic.ru рассказал, как в столице края начали благоустраивать новый сквер и что планируется сделать.