Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

Соревнования продлятся до 11 августа

27 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Открытие Олимпийских игр в Париже / Фото: Loic Venance / AP/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми, сообщает ТАСС.

Факел с олимпийским огнем пронесли известные французские спортсмены, включая Зинедина Зидана, Рафаэля Надаля, Серену Уильямс, а зажгли огонь Олимпиады легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер.

Во время церемонии был показан музыкальный номер с участием канадской певицы Селин Дион. Также на открытии выступила метал-группа Gojira.

Перед объявлением Игр открытыми демонстрировались кадры Олимпиад прошлых лет. При этом олимпийский флаг возле Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевернутом виде.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. От России в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.