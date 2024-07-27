Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
Соревнования продлятся до 11 августа
27 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми, сообщает ТАСС.
Факел с олимпийским огнем пронесли известные французские спортсмены, включая Зинедина Зидана, Рафаэля Надаля, Серену Уильямс, а зажгли огонь Олимпиады легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер.
Во время церемонии был показан музыкальный номер с участием канадской певицы Селин Дион. Также на открытии выступила метал-группа Gojira.
Перед объявлением Игр открытыми демонстрировались кадры Олимпиад прошлых лет. При этом олимпийский флаг возле Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевернутом виде.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. От России в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.
09:10:15 27-07-2024
Так им и надо !
10:14:24 27-07-2024
Вот нашим спортсменам и будет перевернутый флаг и бумажные кровати. Захотели - пусть варятся в этом.
14:59:09 27-07-2024
не зря запретили трансляцию - тотальный сатанизм.