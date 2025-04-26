Барнаульские кладбища обработали от клещей
29 апреля на городских кладбищах бесплатно предоставят инвентарь, рассказал Сергей Татьянин
26 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина
На кладбищах Барнаула завершили обработку от клещей, сообщил на совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
Также он рассказал, что в День поминовения усопших 29 апреля на городских кладбищах бесплатно предоставят инвентарь для сбора мусора.
Кроме того, особое внимание в этот день уделят пожарной безопасности.
Напомним, жители города в Родительский день смогут добраться до кладбищ бесплатно на специальных маршрутах.
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