Барнаульские кладбища обработали от клещей

29 апреля на городских кладбищах бесплатно предоставят инвентарь, рассказал Сергей Татьянин

26 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

На кладбищах Барнаула завершили обработку от клещей, сообщил на совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Также он рассказал, что в День поминовения усопших 29 апреля на городских кладбищах бесплатно предоставят инвентарь для сбора мусора.

Кроме того, особое внимание в этот день уделят пожарной безопасности.

Напомним, жители города в Родительский день смогут добраться до кладбищ бесплатно на специальных маршрутах.