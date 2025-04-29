Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?
На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты
29 апреля 2025, 07:10, ИА Амител
Барнаульский автобус / Фото: amic.ru
В Родительский день, 29 апреля 2025 года, барнаульцы смогут добраться до кладбищ бесплатно: в краевой столице будут работать специальные маршруты. Для этого задействуют 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.
О том, до каких кладбищ можно будет добраться бесплатно и по какому расписанию будет ходить транспорт, – в материале amic.ru.
1
До каких кладбищ можно будет бесплатно доехать в Родительский день в Барнауле?
29 апреля администрация Барнаула организует бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам:
- Новомихайловскому;
- Черницкому;
- Власихинскому;
- Гоньбинскому;
- Затонскому.
2
По какому расписанию будут ездить бесплатные автобусы и трамваи?
Общественный транспорт, работающий в этот день бесплатно, будет курсировать по своим маршрутам с 07:00 до 19:00.
3
Как бесплатно добраться до Новомихайловского кладбища?
До Новомихайловского кладбища будут ходить 15 автобусов большого класса по маршруту мкр-н Урожайный – Новомихайловское кладбище.
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Как доехать до Власихинского кладбища в Родительский день?
Бесплатный транспорт до Власихинского кладбища будет отправляться от площади Текстильщиков. Всего на этом направлении задействуют семь автобусов малого класса.
5
Как бесплатный транспорт будет ходить до Гоньбинского кладбища?
До Гоньбинского кладбища будут ездить два автобуса среднего класса. Отправление – от гипермаркета "Алтай".
6
Как попасть на Затонское кладбище в Родительский день?
От остановки "Микрорайон Затон" до Затонского кладбища в течение дня будет курсировать один бесплатный автобус.
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Как бесплатно доехать до Черницкого кладбища?
Автобусов до Черницкого кладбища будет девять, отправляться они будут с остановки "Кордон".
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Какие еще специальные бесплатные маршруты запустят в Родительский день в Барнауле?
Для удобства транспортного сообщения городские власти также запустят бесплатные трамваи. Так, два вагона будут следовать по маршруту депо №3 – ул. А. Петрова. Еще один трамвай будет курсировать от ст. Кордон до ст. Депо №1.
На этих трамваях 29 апреля разместят табличку "Бесплатно".
09:20:17 24-04-2025
Почему бы на михайловском кладбище не продлить развоз людей по всей территории кладбища.Это на самом деле очень актуально для пожилых людей.
11:15:58 24-04-2025
гость (09:20:17 24-04-2025) Почему бы на михайловском кладбище не продлить развоз людей ... А самокаты на что?
09:38:41 25-04-2025
Musik (11:15:58 24-04-2025) А самокаты на что? ... отличная идея! выдать бабкам/дедкам самокаты.. поубиваются все, там же схоронить))
14:24:16 28-04-2025
Гость (09:38:41 25-04-2025) отличная идея! выдать бабкам/дедкам самокаты.. поубиваются в... --- да они научатся кататься, их не оттащишь потом)) и ныть перестанут! 😏
19:16:55 28-04-2025
Гость (14:24:16 28-04-2025) --- да они научатся кататься, их не оттащишь потом)) и ныть ...
Ныть наши местные не перестанут никогда
14:33:26 28-04-2025
Musik (11:15:58 24-04-2025) А самокаты на что? ... А ,вот интересно,голова у тебя на что?
21:36:06 28-04-2025
Афиноген (14:33:26 28-04-2025) А ,вот интересно,голова у тебя на что?... Креативная идея, думаю.
А вот вы - тормоз.
09:17:10 30-04-2025
Musik (21:36:06 28-04-2025) Креативная идея, думаю. А вот вы - тормоз. ... Идея то не креативная ,а дебильная.Не находишь?
09:44:29 30-04-2025
Афиноген (09:17:10 30-04-2025) Идея то не креативная ,а дебильная.Не находишь?... а вот нет.
если конфисковать лишние самокаты - то часть можно пенсионерам отдать.
пусть используют в мирных целях - по парку гонять, на кладбище... вполне себе здоровеньких пенсионеров много, кому-то б зашло, думаю.
11:09:56 30-04-2025
Musik (09:44:29 30-04-2025) а вот нет.если конфисковать лишние самокаты - то часть м... Я ещё больше утвердился во мнении.
09:21:30 24-04-2025
А в нищем Рубцовске- 150 рублей будет стоить за проезд.
17:38:45 28-04-2025
Гость (09:21:30 24-04-2025) А в нищем Рубцовске- 150 рублей будет стоить за проезд.... так это не дорого
21:13:49 28-04-2025
Гость (17:38:45 28-04-2025) так это не дорого... Ну, богатый, оплати другим проезд, сам небось даром поедешь, за счёт бюджета.
14:16:59 28-04-2025
Зачем бесплатно? Бесплатно не бывает, это оплатит бюджет.
15:38:46 28-04-2025
то есть, До кладбищ бесплатно, а обратно уже за деньги проезд?
16:04:03 28-04-2025
Про Булыгинское кладбище забыли.
18:15:40 28-04-2025
На Новомихайловское автобусы отправляются от поселка Урожайного в смысле с Сулимы, а конкретно с какой остановки? Может быть от зоопарка или с другого места? Раньше автобусы 117 ходили от Докучаева
19:15:29 28-04-2025
Опять с основных маршрутов поснимают автобусы?
07:51:16 29-04-2025
Гость (19:15:29 28-04-2025) Опять с основных маршрутов поснимают автобусы?...
Естественно! Транспорт почкованием не размножается. Так и кидают его туды-сюда в завистимости от сезона.
08:15:55 29-04-2025
Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно создать коллапс на дорогах города такое количество людей едет !? И да бесплатный транспорт наверняка часть автобусов сняты с маршрутов , как работающим и учащимся добираться . Больше дней нет поехать на кладбище? Можно же поехать чуть раньше на неделю , или неделю позже .
09:12:26 29-04-2025
Ева (08:15:55 29-04-2025) Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно ... А вы Новый год когда отмечаете ?..Но вам, девоньке, похоже , этого не понять.
09:33:14 29-04-2025
Гость (09:12:26 29-04-2025) А вы Новый год когда отмечаете ?..Но вам, девоньке, похоже ,... Причем здесь новый год?
09:41:13 29-04-2025
Ева (09:33:14 29-04-2025) Причем здесь новый год?... при том что 31 полгорода вытаращив глазенки как дикие лани носятся по барыгам и скупают неликвид.
вот никак нельзя за неделю озаботиться.
09:39:34 29-04-2025
Ева (08:15:55 29-04-2025) Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно ... чутка пораньше навестили, порядок навели - мусор чуток за зиму скопился, побелить-подкрасить, с растениями поработать.
сегодня спокойно приехали, помянули, без спешки, чтоб спокойно.
порядок такой.
а с транспортом... каждый год как в первый раз. поэтому и предлагал - с самокатами. кто может - тому б сгодились. вон, с скандинавскими палочками шныряют, того и гляди палкой в ногу ткнут. свои проблемы пытаемся решить сами, а стонать - так себе дело., хоть и привычнее
10:37:34 29-04-2025
а стонать - так себе дело., _------- нееееее, Мусик, стонать по любому поводу - это для большинства их фсе)))
13:44:41 29-04-2025
Администрации г. Барнаула давно нужно обратить внимание на Булыгинское кладбище которое разделяет небольшая речка Пивоварка . Просим установить небольшой мостик и проблема отпадет в посещении своих близких и родных на этом кладбище.