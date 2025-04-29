На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты

29 апреля 2025, 07:10, ИА Амител

Барнаульский автобус / Фото: amic.ru

В Родительский день, 29 апреля 2025 года, барнаульцы смогут добраться до кладбищ бесплатно: в краевой столице будут работать специальные маршруты. Для этого задействуют 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.

О том, до каких кладбищ можно будет добраться бесплатно и по какому расписанию будет ходить транспорт, – в материале amic.ru.

1 До каких кладбищ можно будет бесплатно доехать в Родительский день в Барнауле? 29 апреля администрация Барнаула организует бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам: Новомихайловскому;

Черницкому;

Власихинскому;

Гоньбинскому;

Затонскому.

2 По какому расписанию будут ездить бесплатные автобусы и трамваи? Общественный транспорт, работающий в этот день бесплатно, будет курсировать по своим маршрутам с 07:00 до 19:00.

3 Как бесплатно добраться до Новомихайловского кладбища? До Новомихайловского кладбища будут ходить 15 автобусов большого класса по маршруту мкр-н Урожайный – Новомихайловское кладбище.

4 Как доехать до Власихинского кладбища в Родительский день? Бесплатный транспорт до Власихинского кладбища будет отправляться от площади Текстильщиков. Всего на этом направлении задействуют семь автобусов малого класса.

5 Как бесплатный транспорт будет ходить до Гоньбинского кладбища? До Гоньбинского кладбища будут ездить два автобуса среднего класса. Отправление – от гипермаркета "Алтай".

6 Как попасть на Затонское кладбище в Родительский день? От остановки "Микрорайон Затон" до Затонского кладбища в течение дня будет курсировать один бесплатный автобус.

7 Как бесплатно доехать до Черницкого кладбища? Автобусов до Черницкого кладбища будет девять, отправляться они будут с остановки "Кордон".