НОВОСТИОбщество

Как в Барнауле в Родительский день будут ходить бесплатные трамваи и автобусы?

На Радоницу по краевой столице будут весь день курсировать специальные маршруты

29 апреля 2025, 07:10, ИА Амител

Барнаульский автобус / Фото: amic.ru
Барнаульский автобус / Фото: amic.ru

В Родительский день, 29 апреля 2025 года, барнаульцы смогут добраться до кладбищ бесплатно: в краевой столице будут работать специальные маршруты. Для этого задействуют 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов.

О том, до каких кладбищ можно будет добраться бесплатно и по какому расписанию будет ходить транспорт, – в материале amic.ru.

1

До каких кладбищ можно будет бесплатно доехать в Родительский день в Барнауле?

29 апреля администрация Барнаула организует бесплатную доставку горожан к пяти кладбищам:
  • Новомихайловскому;
  • Черницкому;
  • Власихинскому;
  • Гоньбинскому;
  • Затонскому. 
2

По какому расписанию будут ездить бесплатные автобусы и трамваи?

Общественный транспорт, работающий в этот день бесплатно, будет курсировать по своим маршрутам с 07:00 до 19:00.
3

Как бесплатно добраться до Новомихайловского кладбища?

До Новомихайловского кладбища будут ходить 15 автобусов большого класса по маршруту мкр-н Урожайный – Новомихайловское кладбище.
4

Как доехать до Власихинского кладбища в Родительский день?

Бесплатный транспорт до Власихинского кладбища будет отправляться от площади Текстильщиков. Всего на этом направлении задействуют семь автобусов малого класса.
5

Как бесплатный транспорт будет ходить до Гоньбинского кладбища?

До Гоньбинского кладбища будут ездить два автобуса среднего класса. Отправление – от гипермаркета "Алтай".
6

Как попасть на Затонское кладбище в Родительский день?

От остановки "Микрорайон Затон" до Затонского кладбища в течение дня будет курсировать один бесплатный автобус.
7

Как бесплатно доехать до Черницкого кладбища?

Автобусов до Черницкого кладбища будет девять, отправляться они будут с остановки "Кордон".
8

Какие еще специальные бесплатные маршруты запустят в Родительский день в Барнауле?

Для удобства транспортного сообщения городские власти также запустят бесплатные трамваи. Так, два вагона будут следовать по маршруту депо №3 – ул. А. Петрова. Еще один трамвай будет курсировать от ст. Кордон до ст. Депо №1.
На этих трамваях 29 апреля разместят табличку "Бесплатно".
Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Какого числа Радоница в 2025 году и как правильно поминать усопших в этот день?

Некоторые приносят на кладбище еду и даже алкоголь, но Церковь категорически против такого "поминовения"
НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 26

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гость

09:20:17 24-04-2025

Почему бы на михайловском кладбище не продлить развоз людей по всей территории кладбища.Это на самом деле очень актуально для пожилых людей.

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Musik

11:15:58 24-04-2025

гость (09:20:17 24-04-2025) Почему бы на михайловском кладбище не продлить развоз людей ... А самокаты на что?

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Гость

09:38:41 25-04-2025

Musik (11:15:58 24-04-2025) А самокаты на что? ... отличная идея! выдать бабкам/дедкам самокаты.. поубиваются все, там же схоронить))

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Гость

14:24:16 28-04-2025

Гость (09:38:41 25-04-2025) отличная идея! выдать бабкам/дедкам самокаты.. поубиваются в... --- да они научатся кататься, их не оттащишь потом)) и ныть перестанут! 😏

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Гость

19:16:55 28-04-2025

Гость (14:24:16 28-04-2025) --- да они научатся кататься, их не оттащишь потом)) и ныть ...
Ныть наши местные не перестанут никогда

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Афиноген

14:33:26 28-04-2025

Musik (11:15:58 24-04-2025) А самокаты на что? ... А ,вот интересно,голова у тебя на что?

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Musik

21:36:06 28-04-2025

Афиноген (14:33:26 28-04-2025) А ,вот интересно,голова у тебя на что?... Креативная идея, думаю.
А вот вы - тормоз.

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Афиноген

09:17:10 30-04-2025

Musik (21:36:06 28-04-2025) Креативная идея, думаю. А вот вы - тормоз. ... Идея то не креативная ,а дебильная.Не находишь?

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Musik

09:44:29 30-04-2025

Афиноген (09:17:10 30-04-2025) Идея то не креативная ,а дебильная.Не находишь?... а вот нет.
если конфисковать лишние самокаты - то часть можно пенсионерам отдать.
пусть используют в мирных целях - по парку гонять, на кладбище... вполне себе здоровеньких пенсионеров много, кому-то б зашло, думаю.

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Афиноген

11:09:56 30-04-2025

Musik (09:44:29 30-04-2025) а вот нет.если конфисковать лишние самокаты - то часть м... Я ещё больше утвердился во мнении.

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Гость

09:21:30 24-04-2025

А в нищем Рубцовске- 150 рублей будет стоить за проезд.

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Гость

17:38:45 28-04-2025

Гость (09:21:30 24-04-2025) А в нищем Рубцовске- 150 рублей будет стоить за проезд.... так это не дорого

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Гость

21:13:49 28-04-2025

Гость (17:38:45 28-04-2025) так это не дорого... Ну, богатый, оплати другим проезд, сам небось даром поедешь, за счёт бюджета.

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454545

14:16:59 28-04-2025

Зачем бесплатно? Бесплатно не бывает, это оплатит бюджет.

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Гость

15:38:46 28-04-2025

то есть, До кладбищ бесплатно, а обратно уже за деньги проезд?

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Гость

16:04:03 28-04-2025

Про Булыгинское кладбище забыли.

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Влад

18:15:40 28-04-2025

На Новомихайловское автобусы отправляются от поселка Урожайного в смысле с Сулимы, а конкретно с какой остановки? Может быть от зоопарка или с другого места? Раньше автобусы 117 ходили от Докучаева

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Гость

19:15:29 28-04-2025

Опять с основных маршрутов поснимают автобусы?

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Гость

07:51:16 29-04-2025

Гость (19:15:29 28-04-2025) Опять с основных маршрутов поснимают автобусы?...
Естественно! Транспорт почкованием не размножается. Так и кидают его туды-сюда в завистимости от сезона.

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Ева

08:15:55 29-04-2025

Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно создать коллапс на дорогах города такое количество людей едет !? И да бесплатный транспорт наверняка часть автобусов сняты с маршрутов , как работающим и учащимся добираться . Больше дней нет поехать на кладбище? Можно же поехать чуть раньше на неделю , или неделю позже .

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Гость

09:12:26 29-04-2025

Ева (08:15:55 29-04-2025) Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно ... А вы Новый год когда отмечаете ?..Но вам, девоньке, похоже , этого не понять.

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Ева

09:33:14 29-04-2025

Гость (09:12:26 29-04-2025) А вы Новый год когда отмечаете ?..Но вам, девоньке, похоже ,... Причем здесь новый год?

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Musik

09:41:13 29-04-2025

Ева (09:33:14 29-04-2025) Причем здесь новый год?... при том что 31 полгорода вытаращив глазенки как дикие лани носятся по барыгам и скупают неликвид.
вот никак нельзя за неделю озаботиться.

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Musik

09:39:34 29-04-2025

Ева (08:15:55 29-04-2025) Никогда не понимала этого , почему именно в один день нужно ... чутка пораньше навестили, порядок навели - мусор чуток за зиму скопился, побелить-подкрасить, с растениями поработать.
сегодня спокойно приехали, помянули, без спешки, чтоб спокойно.
порядок такой.
а с транспортом... каждый год как в первый раз. поэтому и предлагал - с самокатами. кто может - тому б сгодились. вон, с скандинавскими палочками шныряют, того и гляди палкой в ногу ткнут. свои проблемы пытаемся решить сами, а стонать - так себе дело., хоть и привычнее

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Гость

10:37:34 29-04-2025

а стонать - так себе дело., _------- нееееее, Мусик, стонать по любому поводу - это для большинства их фсе)))

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Гость

13:44:41 29-04-2025

Администрации г. Барнаула давно нужно обратить внимание на Булыгинское кладбище которое разделяет небольшая речка Пивоварка . Просим установить небольшой мостик и проблема отпадет в посещении своих близких и родных на этом кладбище.

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