Барнаульские компании готовы нанимать пенсионеров из-за нехватки молодых

За последний год работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда

19 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из десяти компаний четыре готовы рассматривать пенсионеров наравне с молодыми и ещё три могут нанять возрастного кандидата в порядке исключения, сообщает SuperJob.

"После начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно "мужских" сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счёт уменьшения числа соискателей моложе 45 лет", – выяснили социологи.

Кроме того, как отмечается, на "старение рабочей силы" повлияли демографические процессы и отъезд значительной части трудовых мигрантов.

"В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях – наравне с более молодыми кандидатами. Ещё 3 из 10 трудоустраивают соискателей пенсионного возраста время от времени либо на некоторые должности, руководствуясь уровнем квалификации и состоянием здоровья. Трое оставшихся не готовы брать на работу пенсионеров", – говорится в исследовании.

Чаще всего пожилым кандидатам в Барнауле открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (24 и 21% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 17% компаний готовы нанять на позиции инженерно-технических работников, по 15% – на должности водителей и бухгалтеров.

Опрос проведён с 8 февраля по 15 марта среди представителей 1000 компаний из всех округов РФ, в том числе и в Алтайском крае.