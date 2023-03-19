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Барнаульские компании готовы нанимать пенсионеров из-за нехватки молодых

За последний год работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда

19 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле из десяти компаний четыре готовы рассматривать пенсионеров наравне с молодыми и ещё три могут нанять возрастного кандидата в порядке исключения, сообщает SuperJob.

"После начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно "мужских" сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счёт уменьшения числа соискателей моложе 45 лет", – выяснили социологи.

Кроме того, как отмечается, на "старение рабочей силы" повлияли демографические процессы и отъезд значительной части трудовых мигрантов.

"В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях – наравне с более молодыми кандидатами. Ещё 3 из 10 трудоустраивают соискателей пенсионного возраста время от времени либо на некоторые должности, руководствуясь уровнем квалификации и состоянием здоровья. Трое оставшихся не готовы брать на работу пенсионеров", – говорится в исследовании.

Чаще всего пожилым кандидатам в Барнауле открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (24 и 21% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 17% компаний готовы нанять на позиции инженерно-технических работников, по 15% – на должности водителей и бухгалтеров.

Опрос проведён с 8 февраля по 15 марта среди представителей 1000 компаний из всех округов РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Комментарии 20

  • А молодые талантливые уехали в другие регионы))))Неужели власти этого не видят?
    19 марта, Гость   Ответить
  • Молодые без опыта хотят получать больше чем пенсионеры с опытом
    19 марта, Гость   Ответить
  • Вранье . Мне 49 лет. Высшее образование. 4 года не могу найти работу. Ни по специальности ни просто с достойной оплатой.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Барнаульские компании готовы нанимать пенсионеров из-за нехватки молодых---Какие кампании имеются ввиду? Озвучьте пожалуйста.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Молодежь просто сложнее развести на нищенскую ЗП
    19 марта, Гость   Ответить
  • Мне 49 лет. Высшее образование. ****** Ваше образование не подскажите? *** Впрочем, я сам, зная три языка, имея многолетний опыт работы программистом и радиоэлектроником, был вынужден до пенсии дорабатывать вчёрную охранником в школе в ЧОПе сорокалетнего мультимиллионера - мента, в прошлом то ли майора, то ли подполковника, уже не помню, буквально озолотившегося на крышевании и рэкете ещё во время службы. Пенсия у меня буквально нищенская. И если бы не вражий стартап, в котором до сих пор, программируя на Си Шарп, делаю расчёты по ядерной физике, пришлось бы буквально умирать с голоду в полнейшей нищете.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Во многих компаниях 12-ти часовая работа в сутки.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Молодежь просто сложнее развести на нищенскую ЗП --- Да, пенсионеров можно и не трудоустраивать и платить копейки, а работники из них ответственные и с опытом, они выгодны малому бизнесу.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Просто на пенсию плюс нищенскую зарплату можно сводить концы с концами, на одну лишь нищенскую зарплату - невозможно. Но старый конь глубоко не вспашет, хоть и борозды не испортит.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а на что живёте тогда?
    19 марта, Гость   Ответить
  • Гость, абсолютно точно!
    19 марта, Гость   Ответить
  • Третий год ищу работу. Жен. 50 лет.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Вранье . Мне 49 лет. **** Иными словами ты 4 года просто паразитируешь. Прикольно. А кто тебя кормит?
    19 марта, Гость   Ответить
  • Меня государство кормит. А еще холит, лелеет, заботится, обучает и лечит. А еще я приврать люблю...
    19 марта, Гость   Ответить
  • А кто тебя кормит? --- Ну уж явно не ты, у тебя мозгов не хватит кого-либо кормить, сам, поди, на паперти
    19 марта, Гость   Ответить
  • просто пенсионеры на подработке,кто в охране, кто в такси и т.д.,а на работу на самом деле не устроешся
    19 марта, Гость   Ответить
  • Впрочем, я сам, зная три языка, имея многолетний опыт работы программистом и радиоэлектроником ----ничё делать не умею, но образование зашкаливает.... фантазёр
    19 марта, Гость   Ответить
  • Третий год ищу работу. Жен. 50 лет.-----чему за 30 лет стажа бучена?
    19 марта, Гость   Ответить
  • Вранье . Мне 49 лет. **** Иными словами ты 4 года просто паразитируешь. Прикольно. А кто тебя кормит?-----------------------------Какие глупости! Если у тебя нет сбережений, то это не значит, что их нет у других.
    19 марта, Гость   Ответить
  • *** Иными словами ты 4 года просто паразитируешь. Прикольно. А кто тебя кормит? *** Сам был лет 15-ть назад в подобной же ситуации. Спасали подработки, пусть и редкие, но оплачивались хорошо. И только спустя 4 года нашел оч хорошую работу с достойной оплатой. Что поделать, в Барнауле сейчас практически не осталось предприятий, которым были бы необходимы инженеры разработчики, схемотехники, проектировщика РЭА. Таковы времена.
    19 марта, Гость   Ответить
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