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В Алтайском крае вырос спрос на дворников

Средняя зарплата, которую предлагают соискателям этих вакансий, составляет 22 тысячи рублей

17 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В марте в Алтайском крае число вакансий дворников выросло на 96% по сравнению с началом февраля. Об этом сообщает портал hh.ru.

Чаще всего уборщиков ищут магазины, розничные сети, аптеки, медицинские организации. Почти 80% работодателей предлагают сотрудникам полноценный рабочий день. Остальные ищут сотрудников на вакансии с частичной занятостью. 89% работодателей готовы взять на работу людей без опыта.

Средняя зарплата, которую предлагают дворникам, составляет 22 тысячи рублей. Желающих устроиться на такую работу не много – меньше человека на вакансию. 
 

Комментарии 8

  • 22 малавата.. я за эти деньги с теплом офисе посижу
    17 марта, Гость   Ответить
  • а наша ук регулярно собирает деньги за дворника, которого у нас уже год нету.
    17 марта, Гость   Ответить
  • спрос на дворников вырос, а зарплата дворников вырасти не хочет ?
    17 марта, Гость   Ответить
  • 22 т.р. - это конкретное издевательство((((
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гущина 175. Относительно новый дом. Нет дворника. Мусор из мусорокамер не убирается, контейнеры неделю не вывозились. ТСЖ пофиг на создавшуюся проблему, они отговорками занимаются. Будет тепло, сразу увеличится популяция крыс и тараканов.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А в Бийске 22 тыс. получает специалист Администрации города в высшим образованием. Иногда даже не одним
    17 марта, Гость   Ответить
  • Средняя зарплата, которую предлагают соискателям этих вакансий, составляет 22 тысячи рублей. И в жару ,и в холод? Ну уж нет...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мне столько платят за работу доцента в АлтГУ. А в школе учитель говорила, что буду плохо учиться - стану дворником. Сбылось?
    19 марта, Гость   Ответить
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