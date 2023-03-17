В Алтайском крае вырос спрос на дворников

Средняя зарплата, которую предлагают соискателям этих вакансий, составляет 22 тысячи рублей

17 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В марте в Алтайском крае число вакансий дворников выросло на 96% по сравнению с началом февраля. Об этом сообщает портал hh.ru.

Чаще всего уборщиков ищут магазины, розничные сети, аптеки, медицинские организации. Почти 80% работодателей предлагают сотрудникам полноценный рабочий день. Остальные ищут сотрудников на вакансии с частичной занятостью. 89% работодателей готовы взять на работу людей без опыта.

Средняя зарплата, которую предлагают дворникам, составляет 22 тысячи рублей. Желающих устроиться на такую работу не много – меньше человека на вакансию.

