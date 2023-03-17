В Алтайском крае вырос спрос на дворников
Средняя зарплата, которую предлагают соискателям этих вакансий, составляет 22 тысячи рублей
17 марта 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В марте в Алтайском крае число вакансий дворников выросло на 96% по сравнению с началом февраля. Об этом сообщает портал hh.ru.
Чаще всего уборщиков ищут магазины, розничные сети, аптеки, медицинские организации. Почти 80% работодателей предлагают сотрудникам полноценный рабочий день. Остальные ищут сотрудников на вакансии с частичной занятостью. 89% работодателей готовы взять на работу людей без опыта.
Средняя зарплата, которую предлагают дворникам, составляет 22 тысячи рублей. Желающих устроиться на такую работу не много – меньше человека на вакансию.
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