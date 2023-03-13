Барнаульские либерал-демократы избрали нового координатора

Алексея Скосырского сменила коллега по Барнаульской гордуме Анна Юферева

13 марта 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: vk.com/altaikrai_ldpr

В минувшие выходные прошла внеочередная конференция Барнаульского отделения ЛДПР. Партийцы выбрали нового координатора. Им стала депутат Барнаульской гордумы Анна Юферева, сообщает пресс-служба либерал-демократов. До этого барнаульскую ячейку ЛДПР возглавлял другой депутат БГД – Алексей Скосырский. В настоящее время он продолжает руководить фракцией "жириновцев" в городской думе.

Как рассказал amic.ru координатор алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев, совмещать руководящие посты во фракции и в городском отделении сложно, поэтому партийцы приняли решение разделить ответственность между Юферевой и Скосырским. Отметим, до этого Юферева была координатором Барнаульского первичного отделения партии.

"Алексей Скосырский сконцентрировался на депутатской деятельности, так как он является руководителем фракции в БГД. Соответственно, на пост координатора города поставили Анну Юфереву. Так работа должна проходить более продуктивно. К тому же Анна давно хотела себя проявить. Вот и дали возможность поработать", – подчеркнул Булаев.

Анна Юферева родилась 5 июля 1986 года в Барнауле. В 2008 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности "Юриспруденция". В настоящее время – депутат гордумы, состоит в комитете по бюджету, налогам и финансам. Работает в ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", занимает должность гендиректора. Замужем, воспитывает дочь.