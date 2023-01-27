Дело было в Завьяловском районе

27 января 2023, 07:45, ИА Амител

Владимир Семёнов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Завьяловского района пытается вмешиваться в дела ЛДПР и продвинуть своего человека на пост координатора местного отделения. Об этом на сессии парламента Алтайского края в четверг, 26 января, рассказал глава фракции Владимир Семёнов.

В этом районе сейчас проходит подготовка к выборам руководителя районной партячейки. На должность претендуют сразу два кандидата: один – от партии, второй – от главы района. Имён Семёнов не назвал, но отметил, что второй желающий возглавить местное отделение – бывший сослуживец главы по линии МВД.

"Там сейчас идёт нешуточная предвыборная кампания, прямо битва. Нам понятно желание главы района, который продвигает своего бывшего сослуживца. Но он пишет нам официальные письма, где со словами "в целях внутрипартийного политического спокойствия" буквально требует назначить дату выборов координаторов на 27 января и уведомить его лично. Более того, по его поручению пишут в Москву в партию и говорят, что ваши ребята тут не того назначают. Мне кажется, это уже сверх меры. Помните фильм "Обыкновенное чудо", когда король говорил: "Сейчас во мне проснулась родная тётя". Так в нём тогда то ли оперуполномоченный говорит, то ли милиционер конвойного отделения", – рассказал Семёнов.

Кроме того, по его словам, ещё один сотрудник администрации в рабочее время объезжает сёла, собирает партийцев и проводит с ними беседы как и за кого голосовать.

Тут уже прокуратура должна заняться, уверен либерал-демократ. Также он призвал обратить внимание на район и эту ситуацию представителей регионального правительства.

Ранее глава алтайского отделения ЛДПР, депутат АКЗС Сергей Булаев рассказывал amic.ru о смене координаторов в ряде муниципалитетов. Так, в Алейске и.о. координатора стала Вара Абакумова, в Рубцовске – Елена Хотулева, в Завьялово пост руководителя отделения занял Алексей Антонов. Перевыборы скоро состоятся в Тогульском и Целинном районах. Партия проводит эту работу в рамках подготовки к выборам губернатора Алтайского края. Ведь именно координаторы на местах – главные проводники между партией и избирателями. И именно им предстоит активно собирать наказы избирателей и доводить для людей идеи и предложения партии, заявил Булаев.