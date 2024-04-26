НОВОСТИОбщество

Барнаульские перевозчики объяснили властям отсутствие автобусов в часы пик

Также рассказали о культуре обслуживания пассажиров

26 апреля 2024, 12:31, ИА Амител

Автобусная остановка / Фото: amic.ru
Автобусная остановка / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий, сообщает мэрия.

"На совещании рассмотрели текущие вопросы работы городского общественного транспорта. Особое внимание было уделено санитарному состоянию автобусов", – рассказали в мэрии.

Также рассмотрели вопрос нарушений графиков движения и выпуск автобусов на маршруты в утренние и вечерние часы пик. Впрочем, в мэрии не уточнили, как перевозчики ответили на соответствующие жалобы жителей города.

Помимо этого, обсудили вопрос культуры обслуживания пассажиров. Напомним, в последнее время участились жалобы на водителей и кондукторов. Позиция перевозчиков по данному вопросу также неизвестна.

"Вопрос работы общественного транспорта стоит на особом контроле в администрации города", – подчеркнули в мэрии.

ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru

Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом

На данный момент частные перевозчики и "Горэлектротранс" испытывают ряд сложностей
НОВОСТИОбщество

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 35

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Гость

12:55:36 26-04-2024

Может с нами поделятся этой информацией? Вместе посмеемся над очередными отмазками.

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Юс

12:58:21 26-04-2024

Так, как объяснили-то?

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Гость

13:51:07 26-04-2024

Юс (12:58:21 26-04-2024) Так, как объяснили-то?... Да никак, у них всегда пассажиры виноваты - слишкомм часто в автобусах ездят.

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Гость

15:30:27 26-04-2024

Юс (12:58:21 26-04-2024) Так, как объяснили-то?... Вопрос работы общественного транспорта стоит на особом контроле в администрации города.

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Гость

17:32:46 26-04-2024

Гость (15:30:27 26-04-2024) Вопрос работы общественного транспорта стоит на особом контр... Ну раз стоит и то хорошо. А ОТ подождет.

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Урбанизко

16:53:22 26-04-2024

Юс (12:58:21 26-04-2024) Так, как объяснили-то?...

план сделали домой поехали

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Гость

13:01:12 26-04-2024

А зачем с исполнителями обсуждать? Есть контакт. Есть штрафные санкции, за не исполнение контракта. Применяйте. Или расторгайте контракты с вытекающими последствиями.

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Гость

13:09:26 26-04-2024

Гость (13:01:12 26-04-2024) А зачем с исполнителями обсуждать? Есть контакт. Есть штрафн... Какой ты умный. Слыхал про вдову, которая сама себя высекла?

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Гость

13:14:59 26-04-2024

Гость (13:01:12 26-04-2024) А зачем с исполнителями обсуждать? Есть контакт. Есть штрафн... Они уже расторгли контракты с 17 и 19 маршрутом, 29 на подходе - издеваются над пассажирами совместно с перевозчиком, а толку нет!

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Гость

13:28:35 26-04-2024

сложно штрафовать перевозчиков, когда с них получаешь мзду.

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гость

13:34:20 26-04-2024

наведите порядок с 59 маршрутом,еду на самом первом маршруте-уже битком,так как едут гастарбайтеры на стройку и выходят на Южном человек 12

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Гость

13:35:46 26-04-2024

Доколе? Надоело. В который раз совещания, обсуждения, а результат от этого когда-нибудь будет? На данный момент на выхлопе ноль. Мэрия либо в принципе не способна наладить работу общественного транспорта, либо сознательно имитирует решение проблемы находясь в сговоре с перевозчиками. А какие тут еще могут быть варианты?

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негодуэ

13:36:26 26-04-2024

Да, уважаемые чиновники, объясните заодно отсутствие 24 маршрута. Его не то чтобы нет в часы пик, его нет вообще!

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Яяя

14:00:24 26-04-2024

А санитарное состояние салонов контролирующие органы проверяют? Например, СЭС? 24 автобус весь салон в саже,стены, крыша все черное. Кабина водителя от салона отгорожена грязным ковром, в котором миллиарды бактерий и вирусов. Про пол и говорить не приходится. И мы этим дышим.

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Гость

14:03:37 26-04-2024

А можно к этим объяснением пояснительную бригаду?

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вячеслав

14:17:44 26-04-2024

угадаю: мала стоимость билета, нет водителей.

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Сергей

14:50:26 26-04-2024

Очередная отписка

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Барнаулец

14:52:23 26-04-2024

Амик, расскажите лучше ещё раз о новеньких и чистых автобусах, купленных для Барнаула, очень нравится о них читать :-)

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Гость

15:04:07 26-04-2024

В рубрику "Бесполезные советы саботажникам пассажироперевозок" повторно: с 18-00 каждые 5-10 минут отправляем с Речного вокзала автобусы 35-го и троллейбусы 1-го маршрутов. До 20-00 есть реальная возможность заработать часть средств на новые автобусы и троллейбусы - народа с работы в центре выходит море, ждут транспорта на остановках, многие рассчитываются за проезд.

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Гость

15:04:12 26-04-2024

короче как всегда... одни не те вопросы пытаются задать, другие на них и отвечать не собирались... но стоимость проезда в этих колымагах надо поднять, по умолчанию...

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Урбанизко

15:18:19 26-04-2024

где брутто-контракты?

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Лариса

17:42:37 26-04-2024

Где ваши обещанные автобусы на 10 маршрут?

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Гость

18:28:16 26-04-2024

Теперь кондукторы наперебой с водилами на любое недовольство блажат, что проезд должен быть 60 рублей. На 57 маршруте кондукторы вообще невменяемые. Где таких берете-то? Бывшие сиделые что ли?

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Гость

18:54:00 26-04-2024

Гнать метлой поганой и тряпками санными.

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Роман.

22:22:25 26-04-2024

Барнаул упёрся в потолок развития. Спасибо предыдущему поколению что не работало на перспективу. В городе куча перекрёстков банально устарели. Много чего можно сделать и будет хорошо. Но наш город традиционно живёт по остаточному принципу

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Гость

00:17:46 27-04-2024

В толкучке ездим, в духоте.. Мне стало часто плохо в автобусе, жарко потому что.. Приходится выходить, дышать свежим воздухом и садиться ещё раз на маршрутку

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Аноним

07:55:41 27-04-2024

Да информация неизвестна так так ничего не решили по поводу сервиса в транспорте. Частные перевозчикам все равно, большая часть водителей хомят, ездят как хотят и где хотят. Вечно недовольны как рассчитываются пассажиры. Надо бы наказать рублем хоть раз и будет хорошим уроком!

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Галина

07:56:01 27-04-2024

Ехала в 25, управляла женщина, салон весь в пыли грязный, на полу песок лежит барханом.
Ещё по маршруту 24 и иногда по 38 ходит аварийная маршрутка, ступеньки прогнили, дырявые, боишься провалиться.

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Алексей

08:18:19 27-04-2024

Зато плату за год три раза поднимают. И всё им мало

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Гость

17:39:02 27-04-2024

Алексей (08:18:19 27-04-2024) Зато плату за год три раза поднимают. И всё им мало... Им с администрацая указывает погода и что поднять, сами они не могут по условиям договора.

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Гость

09:26:00 27-04-2024

57 автобус, такое ощущение что их ездит 2,5 штуки в оба направления. Ждать по 30-40 минутприходится. И он уже забитый до упора со спартака выезжает, что на аграрном уже не влезть в него. Это как?! Самый убогий маршрут

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Сергей

09:33:17 27-04-2024

Обсудили, что цены должны быть как в Москве. По 60 р. И будут золотые автобусы с бокалом шампанского для каждого. И ездить будут каждые 5 минут. Но это явно будет не в нашем городе, а в частной игрушечной коллекции владельцев

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Барнаулец

10:22:35 27-04-2024

Складывается впечатление, что водители маршрутных "Газелей" разговаривают только матом. Всю дорогу они или переговариваются таким образом с коллегами, или выясняют отношения со знакомыми, на таком же языке общаются и с пассажирами. На протяжении всего пути в салоне стоит отборный мат, и попробуй сделать замечание - огребешься по полной. Может, пора вспомнить, что они на работе. Если бы их на таком языке обслуживали в магазинах, аптеках, больницах и т. д.? Или это уже норма нашей жизни. Кстати, диспетчеры отвечают почти так же.

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Гость

13:28:32 27-04-2024

Прелести дикого капитализма

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Гость

15:00:45 27-04-2024

Им всем наплевать на людей
неужели ещё не поняли. Нужно всех чиновников пересадить на общественный транспорт-может тогда наведут порядок.

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