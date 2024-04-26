Барнаульские перевозчики объяснили властям отсутствие автобусов в часы пик

Также рассказали о культуре обслуживания пассажиров

26 апреля 2024, 12:31, ИА Амител

Автобусная остановка / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий, сообщает мэрия.

"На совещании рассмотрели текущие вопросы работы городского общественного транспорта. Особое внимание было уделено санитарному состоянию автобусов", – рассказали в мэрии.

Также рассмотрели вопрос нарушений графиков движения и выпуск автобусов на маршруты в утренние и вечерние часы пик. Впрочем, в мэрии не уточнили, как перевозчики ответили на соответствующие жалобы жителей города.

Помимо этого, обсудили вопрос культуры обслуживания пассажиров. Напомним, в последнее время участились жалобы на водителей и кондукторов. Позиция перевозчиков по данному вопросу также неизвестна.