Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом
На данный момент частные перевозчики и "Горэлектротранс" испытывают ряд сложностей
20 февраля 2024, 13:44, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном аппаратном совещании обсудил проблемы, с которыми в последние дни сталкивается общественный транспорт, сообщает мэрия.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что в связи с низкими температурами воздуха испытывают ряд сложностей частные перевозчики и "Горэлектротранс".
"Наблюдается более частый сход подвижного состава с линии из-за неисправностей, возникающих вследствие низких температур", – отметил Ведяшкин.
На совещании подчеркнули, что перевозчики предпринимают все необходимые меры по восстановлению работы подвижного состава на маршрутах.
"Ситуация находится на особом контроле в комитете", – добавил Ведяшкин.
Напомним, сегодня утром в Барнауле трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль.
13:51:22 20-02-2024
На Г.Исакова-Попова рельсы уже как американские горки стали. Как еще трамваи там не переворачиваются? Обратите внимание!
14:05:13 20-02-2024
ВсЁ,крышу снесли и транспорт встал!!! А не посадили бы-....
14:09:55 20-02-2024
Если у меня машина в мороз не завелась, то кого винить? Мороз? Сам и виноват. Чаще по халатности, авось "прокатит".
14:12:40 20-02-2024
Ничего нового. Расходимся.
17:36:33 20-02-2024
Гость (14:12:40 20-02-2024) Ничего нового. Расходимся. ... не отмазки лепить надо, а проблему транспорта решать. А решать только закупом новых Транспортных средств (ТС), старые все разваливаются. И закупать надо муниципалам через программы обновления ТС, потому что частники не вывозят (либо не хотят покупать, либо не могут). Все регионы идут по этому пути.
14:21:34 20-02-2024
В советское время ОТ вполне справлялся даже в -45. (Зима 1984-1985).
14:31:07 20-02-2024
Человек (14:21:34 20-02-2024) В советское время ОТ вполне справлялся даже в -45. (Зима 198... ну у нас как всегда, 100500 причин найдут
14:39:04 20-02-2024
Помнится на Челюскинцев, прошлым летом, сход с рельсов обосновали жарой, сегодня морозом. Когда уже смелости хватит признаться в несостоятельности, как управленцев, по поводу содержания "рельсовой" сети города. Ну или хотя бы, как обычно отсутствием средств на содержание этих рельс, по крайней мере правдоподобно бы служило!
14:40:06 20-02-2024
Да разваливается потому что все.
15:41:19 20-02-2024
Гость (14:40:06 20-02-2024) Да разваливается потому что все. ... вам за краткость и изложение по-существу, нужно идти работать по связям с общественностью в администрацию.
17:43:59 20-02-2024
Элен без ребят (15:41:19 20-02-2024) вам за краткость и изложение по-существу, нужно идти работат... А вас за ваш паразитический образ жизни давно надо выпереть с работы и никуда больше не брать. Даже вахтером. И у него есть должностные обязанности, в которые навряд ли входит весь день отвечать на сообщения на Амителе. А воду тут лить и без меня умеют. Вы - яркий пример глупости и балабольства.
14:47:25 20-02-2024
Меньше банкротиться надо и все нормально будет
14:53:15 20-02-2024
Вы лучше решите проблему с троллейбусами, маршрут 1 хрен дождешься что с сулимы не уедешь. Маршруты дублируйте вместительными автобусами, а то маршрутчики игнорируют остановки, и народ дикий лезет в переполненную маршрутку
15:17:11 20-02-2024
Ну власти сами сейчас признались ,что - :ситуация остаётся на особом контроле в комитете.Она всегда у них ОСТАЁТСЯ,всегда и никуда из комитета не уходит. Одно слово "болванчики".
15:19:32 20-02-2024
Столько пишут,столько возмущаются работой транспорта в городе ,а воз и ныне там?Поди ещё и премии получают?
16:09:44 20-02-2024
Гость (15:19:32 20-02-2024) Столько пишут,столько возмущаются работой транспорта в город... На особом контроле ситуация..... Эвон как.... Кушать не могут аж....
15:32:35 20-02-2024
Сталкивается в "последние дни"? А не в последние годы? А в прежние годы морозных зим и жарких летних дней не было? Развалили все хозяйство в городе, а теперь ищут себе оправдания.
16:10:06 20-02-2024
В давние годы, я помню, постоянно по путям ходили люди со специальной рейкой и мерили ширину рельсового пути...
16:58:07 20-02-2024
Гость (16:10:06 20-02-2024) В давние годы, я помню, постоянно по путям ходили люди со сп... Это весной, оосенью проверки проводились "Начальник и главный инженер дистанции пути не реже одного раза в месяц производят осмотр пути, сооружений и путевых устройств с выборочными промерами по шаблону и уровню. Помимо этого, один раз в месяц комиссия, утвержденная приказом по управлению, осматривает и проверяет все пути с тяжелыми условиями движения, а два раза в год проводит весенний и осенний осмотры пути, сооружений и устройств." Сейчас практически забы(И)ли на это.
18:40:49 20-02-2024
Совещаются, контролируют, предпринимают.. Главное обозначить процесс тем самым сняв с себя ответственность, а что там в итоге уже не важно. А в итоге очевидная неспособность (или таки нежелание?) наладить нормальную работу ОТ властями города.
21:32:55 20-02-2024
Неужели ни у кого нет смелости сказать, что с ОТ в городе полная Ж..А? Ждут, когда эта ситуация выйдет на федеральный уровень и полетят головы?
05:48:44 21-02-2024
Всех чиновников обязать ездить на ОТ.
07:10:56 21-02-2024
Как человек в вечером должен попасть с Крсноармейского на Докучаево? Постоять в пробке на Строителей или на Ленина? Как градоначальнику вбить в голову мысль, что вокзал нужно убрать из центра города, проложить дорогу на Юрина и прекратить этот пранк с объездом вокзала?
07:32:22 21-02-2024
зимой - мороз, летом - жара... причина всегда найдется
09:50:11 21-02-2024
Весной и осенью - Распутица )))
11:27:25 21-02-2024
Да это мороз. Раньше под 35-40 давило, ходили и трамваи и автобусы. Халатность, без ответственность?