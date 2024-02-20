Власти Барнаула объяснили, почему участились инциденты с общественным транспортом

На данный момент частные перевозчики и "Горэлектротранс" испытывают ряд сложностей

20 февраля 2024, 13:44, ИА Амител

ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном аппаратном совещании обсудил проблемы, с которыми в последние дни сталкивается общественный транспорт, сообщает мэрия.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что в связи с низкими температурами воздуха испытывают ряд сложностей частные перевозчики и "Горэлектротранс".

"Наблюдается более частый сход подвижного состава с линии из-за неисправностей, возникающих вследствие низких температур", – отметил Ведяшкин.

На совещании подчеркнули, что перевозчики предпринимают все необходимые меры по восстановлению работы подвижного состава на маршрутах.

"Ситуация находится на особом контроле в комитете", – добавил Ведяшкин.

Напомним, сегодня утром в Барнауле трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль.