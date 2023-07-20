Барнаульские полицейские поймали 76-летнюю женщину, выращивающую мак

Возбуждено уголовное дело

20 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские нашли и изъяли 194 растения с наркотическими средствами у 76-летней женщины, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Задержанная призналась, что посадки принадлежат ей, а на территории дома проживают ее сын с сожительницей. Она рассказала, что ухаживала за кустами мака два года.

Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".

Пенсионерке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.