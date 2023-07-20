Барнаульские полицейские поймали 76-летнюю женщину, выращивающую мак
Возбуждено уголовное дело
20 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Барнауле полицейские нашли и изъяли 194 растения с наркотическими средствами у 76-летней женщины, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Задержанная призналась, что посадки принадлежат ей, а на территории дома проживают ее сын с сожительницей. Она рассказала, что ухаживала за кустами мака два года.
Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".
Пенсионерке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
12:10:42 20-07-2023
Это их тема бабушки, дети... Всю жизнь бабки мак выращивали в деревнях. А тут такая удача полицаям привалила.
12:31:28 20-07-2023
Маркиз Де Сад выращивает мак, И кипятит шприцы в консервной банке... (с) Гнедков
12:51:10 20-07-2023
Барнаульские полицейские поймали 76-летнюю женщину, выращивающую мак - "герои"
12:52:44 20-07-2023
Ну вот, можно со спокойной совестью отчитаться об успешной операции по поимке очередного босса наркомафиии...
13:10:02 20-07-2023
театр абсурда... Мак вызревает, сухие головки срезаешь - а там оч вкусные маковые зёрна. С детства помню
14:21:43 20-07-2023
У нас в садоводстве на каждом втором участке цветут маки . Красивые алые цветы украшают участок. А маковые зерна хороши для выпечки.
15:14:19 20-07-2023
А где про то что обнаружили 2,9 грамма маковой соломки? А то получается добрую бабушку-одуванчик арестовали за выращивание красивых цветов.
16:17:58 20-07-2023
Гость (15:14:19 20-07-2023) А где про то что обнаружили 2,9 грамма маковой соломки? А то... И центнер опия сырца.
15:58:07 20-07-2023
бабок старых и детей малых преступники используют для разноса наркоты это широко известно - тюрьма то им не светит коли поймают старые люди знают что преступление совершают и пох
16:18:49 20-07-2023
Гость (15:58:07 20-07-2023) бабок старых и детей малых преступники используют для разнос... Вот где корень зла-то - в бабках и малых детях! Давить их надо беспощадно...
08:36:11 21-07-2023
Бабушка тоже выращивала мак на огороде, немного, для выпечки (маковые семена). Вкусные маковые рулеты делала. А ее так же обвинили в 90-х в выращивании наркотиков и оштрафовали. А мы тогда еще знать не знали, что мак можно использовать как-то иначе, кроме как созревшие семена использовать как начинку в выпечке. Просто плевок какой-то в душу! Обвинять порядочных хороших людей в том, чего они не делали.
08:42:53 21-07-2023
Гость (08:36:11 21-07-2023) Бабушка тоже выращивала мак на огороде, немного, для выпечки... Моя бабушка тоже выращивала. А в 90-х к ней во огород влезли наркоманы и повыдрали весь мак, вытоптав при этом пол-огорода. С тех пор она перекопала всю маковую клумбу и жестоко боролась с маком самосейкой. Боялась, что снова придут