Барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом
Инспекторы включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал
03 ноября 2023, 10:27, ИА Амител
Житель Барнаула поблагодарил автоинспекторов, которые помогли его супруге вовремя попасть в роддом, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Днем 20 октября на улице Малахова к полицейским Андрею Болдыреву и Роману Андриевскому обратился взволнованный водитель автомобиля, который сообщил им, что его супруга с минуты на минуту должна родить.
"Движение на дорогах было затруднено, мужчина переживал, что не успеет доставить жену в роддом. Инспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал на патрульном автомобиле, сопроводили машину в перинатальный центр", – рассказали в ведомстве.
По прибытии в роддом женщина родила мальчика весом 3,2 кг и ростом 50 см. Малыша назвали Матвеем.
10:32:06 03-11-2023
Скорые помощи не ездят на такие вызовы? Или просто люди сами их не вызывают?
10:33:51 03-11-2023
а заранее в роддом лечь нельзя было?
10:40:12 03-11-2023
Гость (10:33:51 03-11-2023) а заранее в роддом лечь нельзя было?... Многие женщины не хотят ложиться в роддом раньше чем нужно. Роддом это все же как больница, а дом есть дом.
11:18:39 03-11-2023
Гость (10:40:12 03-11-2023) Многие женщины не хотят ложиться в роддом раньше чем нужно. ... Правильно лучше рисковать и родить в подъезде.лифте в такси.
11:28:50 03-11-2023
Гость (11:18:39 03-11-2023) Правильно лучше рисковать и родить в подъезде.лифте в такси.... Если у женщины все в порядке, ее никто не положит в роддом раньше срока. Что значит "рисковать" в данном случае? Начались схватки - велкам в роддом. Да, бывают стремительные роды, но это не отменяет того, что многих женщин на дородовую не кладут. Им теперь не ездить в лифте, не выходить на улицу, не жить дома? Сидеть под дверью роддома?
10:41:44 03-11-2023
Гость (10:33:51 03-11-2023) а заранее в роддом лечь нельзя было?... на сколько заранее?
10:56:31 03-11-2023
Гость (10:41:44 03-11-2023) на сколько заранее?... ребёнок 3,2 кг - наверное уже срок подходил. других людей с их мелкими проблемами остановим и подвинем если что. ну если б не повезло, рожала бы на дороге.
11:38:35 03-11-2023
Гость (10:56:31 03-11-2023) ребёнок 3,2 кг - наверное уже срок подходил. других людей с ... По весу вообще не стоит судить. У меня ребенок в срок родился весом 3,9 кг.
12:25:31 03-11-2023
Гость (10:56:31 03-11-2023) ребёнок 3,2 кг - наверное уже срок подходил. других людей с ... Срок родов - это весьма приблизительная дата. И заранее за месяц никто не положит в роддом.
10:52:29 03-11-2023
Гость (10:33:51 03-11-2023) а заранее в роддом лечь нельзя было?... А зачем? Заранее кладут тех, у кого проблемы. Идете, попробуйте лечь в больничку без показаний) И два - роды так-то не всегда начинаются по расписанию, могут и раньше срока, который ставят. Лишь бы кого-то обвинить.
11:36:12 03-11-2023
Гость (10:33:51 03-11-2023) а заранее в роддом лечь нельзя было?... Заранее не кладут, если нет показаний. И даже если схватки начались, приедешь в роддом, а тебе говорят - ложная тревога, еще рано, приезжайте позже. Иногда, между прочим, могут начаться стремительные роды. Тут никто не знает, как повернется ситуация. Поэтому судить не надо, не знаючи.
12:21:43 03-11-2023
Гость (10:33:51 03-11-2023) а заранее в роддом лечь нельзя было?... А если это не первый ребенок? Если дома еще дети, о которых нужно заботиться? Заранее лечь в роддом не у всех возможность есть. И роды могут быть раньше того срока, что определили врачи.
16:32:25 03-11-2023
Гость (12:21:43 03-11-2023) А если это не первый ребенок? Если дома еще дети, о которых ... если не можешь оставить детей с мужем на время родов (болезни, командировки) , то зачем рожать от такого мужа?
11:02:27 03-11-2023
Тоже не понимаю, зачем сам повез, да еще и в час пик. Не из деревни же. Или оттуда?)
11:06:23 03-11-2023
Гость (11:02:27 03-11-2023) Тоже не понимаю, зачем сам повез, да еще и в час пик. Не из ... А деревня в данном случае причем? Я свою тоже из дома в первый роддом сам отвозил.
11:25:55 03-11-2023
"Мир не без добрых людей" (с)
11:27:13 03-11-2023
спасибо Вам ребята
11:33:21 03-11-2023
Гость (11:27:13 03-11-2023) спасибо Вам ребята... Хоть один позитивный комментарий! приятно читать.
11:45:37 03-11-2023
Можно спорить по поводу скорой и как заранее, но полицейским то спасибо, помогли, это факт. Это приятно
14:08:21 03-11-2023
А деревня в данном случае причем? ---- при том, что туда скорая может и не успеть. А по городу лучше скорой с мигалками не может быть ничего быстрее. Ну разве что мотик. Но тут не тот случай)
14:11:05 03-11-2023
но полицейским то спасибо,---- однозначно. Но ведь их могло и не быть на дороге! Чем они оба думали вобще, не вызвав скорую.
15:02:51 03-11-2023
Им бы по всему городу пробки разогнать - цены бы им не было!
15:41:44 03-11-2023
В среднем весь процесс ощущения схваток продолжается 12 часов у рожающих впервые, и 8—10 часов при повторных родах (с) Экстрима бабе захотелось? полсуток думала ехать-не ехать..мда..а гайцы людей разгоняли
16:28:44 03-11-2023
Гость (15:41:44 03-11-2023) В среднем весь процесс ощущения схваток продолжается 12 часо... Стремительные роды - не, не слышали) И да, свою "бабу" как подержите в роддоме до родов, хоть с момента зачатия - расскажете нам, как у это у вас получилось. Особенно ежели там все в порядке будет и оснований для дородовой госпитализации не появится. Тру мужыг, слов нет...
16:29:08 03-11-2023
Я смотрю тут сплошь акушеры собрались. Хорошее событие и то обхаят.
17:02:09 03-11-2023
если бы журналисты использовали другое слово в заголовке, не "разогнали пробку", а например, "помогли быстро доставить" или еще что-то, то негатива не было бы совсем. А то выставили одну дурой, которая полдня думала рожать-не рожать, а вторых баранами, которые зачем-то собрались а из разогнали. но тогда комментов бы было меньше