Барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом

Инспекторы включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал

03 ноября 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Житель Барнаула поблагодарил автоинспекторов, которые помогли его супруге вовремя попасть в роддом, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем 20 октября на улице Малахова к полицейским Андрею Болдыреву и Роману Андриевскому обратился взволнованный водитель автомобиля, который сообщил им, что его супруга с минуты на минуту должна родить.

"Движение на дорогах было затруднено, мужчина переживал, что не успеет доставить жену в роддом. Инспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал на патрульном автомобиле, сопроводили машину в перинатальный центр", – рассказали в ведомстве.

По прибытии в роддом женщина родила мальчика весом 3,2 кг и ростом 50 см. Малыша назвали Матвеем.