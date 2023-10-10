Полицейские помогли снять "испуганную красавицу" с забора в Барнауле
Кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла
10 октября 2023, 14:43, ИА Амител
Фото: t.me/katun24new
В Барнауле сотрудники ДПС помогли снять с забора кошку, которая спрыгнула с балкона и убежала, сообщает в своем Telegram-канале "Катунь 24".
"Отчаявшись, среди ночи вышла искать и услышала знакомые звуки", – рассказала хозяйка кошки, которая три дня безуспешно ее разыскивала.
Оказалось, кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла. В это время мимо проезжал экипаж ДПС. Правоохранители сняли испуганную красавицу с забора и передали хозяйке.
Фото: t.me/katun24new
15:01:09 10-10-2023
Браво! Спасатели!!!
15:03:36 10-10-2023
как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки всегда слазят сами. Медаль еще им выпишите.
16:56:01 10-10-2023
Гость (15:03:36 10-10-2023) как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки все... шариков детектед
07:59:44 11-10-2023
Гость (15:03:36 10-10-2023) как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки все... Кошки не слазят сами, если очень сильно напуганы, это миф. Вы просто скелеты кошек под деревьями не находили, а я находил, они могут сидеть там до полной потери сил, падают и гибнут.
15:41:09 10-10-2023
Новости, которые мы заслужили....
17:16:48 10-10-2023
Меткий выстрел ДПСника воссоединил два любимых существа!... навечно!..
08:12:44 11-10-2023
Извечный вопрос- как долго может кот сидеть на дереве? На протяжении суток, а иногда даже около 36 часов- кот постепенно начинает успокаиваться и спускается сам. Но без угрозы для жизни он может провести на дереве до трех суток.Снимать животное с высоты необходимо в следующих случаях: Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, мороз, дождь) приведут к быстрому истощению и потере сил животным.
13:09:00 11-10-2023
Зимой кошки отмораживают лапы от долгого сидения на дереве, падают, пытаются убежать, но, как правило, гибнут. Снимать кошек с деревьев НЕОБХОДИМО.
13:53:10 11-10-2023
спасибо спасателям!