Полицейские помогли снять "испуганную красавицу" с забора в Барнауле

Кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла

10 октября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: t.me/katun24new

В Барнауле сотрудники ДПС помогли снять с забора кошку, которая спрыгнула с балкона и убежала, сообщает в своем Telegram-канале "Катунь 24".

"Отчаявшись, среди ночи вышла искать и услышала знакомые звуки", – рассказала хозяйка кошки, которая три дня безуспешно ее разыскивала.

Оказалось, кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла. В это время мимо проезжал экипаж ДПС. Правоохранители сняли испуганную красавицу с забора и передали хозяйке.

Фото: t.me/katun24new