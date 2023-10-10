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Полицейские помогли снять "испуганную красавицу" с забора в Барнауле

Кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла

10 октября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: t.me/katun24new
Фото: t.me/katun24new

В Барнауле сотрудники ДПС помогли снять с забора кошку, которая спрыгнула с балкона и убежала, сообщает в своем Telegram-канале "Катунь 24".

"Отчаявшись, среди ночи вышла искать и услышала знакомые звуки", – рассказала хозяйка кошки, которая три дня безуспешно ее разыскивала.

Оказалось, кошка забралась на высокий забор, а слезть с него не смогла. В это время мимо проезжал экипаж ДПС. Правоохранители сняли испуганную красавицу с забора и передали хозяйке.

Фото: t.me/katun24new
Барнаул питомцы

Комментарии 9

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Счастливая кошка

15:01:09 10-10-2023

Браво! Спасатели!!!

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Гость

15:03:36 10-10-2023

как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки всегда слазят сами. Медаль еще им выпишите.

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Гость

16:56:01 10-10-2023

Гость (15:03:36 10-10-2023) как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки все... шариков детектед

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Гость

07:59:44 11-10-2023

Гость (15:03:36 10-10-2023) как много вы видели трупов на заборах и деревьях? кошки все... Кошки не слазят сами, если очень сильно напуганы, это миф. Вы просто скелеты кошек под деревьями не находили, а я находил, они могут сидеть там до полной потери сил, падают и гибнут.

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Гость

15:41:09 10-10-2023

Новости, которые мы заслужили....

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Гость

17:16:48 10-10-2023

Меткий выстрел ДПСника воссоединил два любимых существа!... навечно!..

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Гость

08:12:44 11-10-2023

Извечный вопрос- как долго может кот сидеть на дереве? На протяжении суток, а иногда даже около 36 часов- кот постепенно начинает успокаиваться и спускается сам. Но без угрозы для жизни он может провести на дереве до трех суток.Снимать животное с высоты необходимо в следующих случаях: Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, мороз, дождь) приведут к быстрому истощению и потере сил животным.

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Гость

13:09:00 11-10-2023

Зимой кошки отмораживают лапы от долгого сидения на дереве, падают, пытаются убежать, но, как правило, гибнут. Снимать кошек с деревьев НЕОБХОДИМО.

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Гость

13:53:10 11-10-2023

спасибо спасателям!

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