Барнаульские приставы нашли убедительный подход к должнику, владеющему 18 га земли
В итоге мужчина незамедлительно погасил всю сумму задолженности
03 июля 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле арест земли с предложением содольщику выкупить этот участок побудил местного жителям оплатить задолженность по кредиту в размере 1,3 млн рублей, сообщает алтайская ФССП.
Запрет регистрационных действий в отношении земельного участка способствовал оплате долга в сумме более 1 млн 300 тыс. рублей.
"В связи с не принятием со стороны должника мер к погашению задолженности по исполнительным производствам на земельный участок, находящийся в собственности должника площадью 187 тыс. кв. метров (50% в праве) был наложен арест, проведена оценка имущества", - рассказали в ведомстве.
Приставы направили уведомление содольщику о возможности выкупить долю должника в праве на земельный участок.
"Узнав о согласии содольщика выкупить долю в праве собственности, гражданин незамедлительно погасил всю сумму задолженности в полном объеме", - отметили в службе судебных приставов.
16:40:23 03-07-2025
такой метод можно применять ко всем, у кого 2 почки.
17:02:18 03-07-2025
Полный бред. Так как СХ землю без одобрения муниципалитета и отказа его от покупки и потом краевых властей и их отказа, купля продажа земли невозможна!