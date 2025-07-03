Барнаульские приставы нашли убедительный подход к должнику, владеющему 18 га земли

В итоге мужчина незамедлительно погасил всю сумму задолженности

03 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле арест земли с предложением содольщику выкупить этот участок побудил местного жителям оплатить задолженность по кредиту в размере 1,3 млн рублей, сообщает алтайская ФССП.

Запрет регистрационных действий в отношении земельного участка способствовал оплате долга в сумме более 1 млн 300 тыс. рублей.

"В связи с не принятием со стороны должника мер к погашению задолженности по исполнительным производствам на земельный участок, находящийся в собственности должника площадью 187 тыс. кв. метров (50% в праве) был наложен арест, проведена оценка имущества", - рассказали в ведомстве.

Приставы направили уведомление содольщику о возможности выкупить долю должника в праве на земельный участок.