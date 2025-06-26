На Алтае любителю пьяной езды подарили "день трезвости"

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26 июня 2025, 12:42, ИА Амител

Человек за рулем / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 27-летнего жителя Бийского района привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за вождение в нетрезвом виде, сообщает региональная ФССП.

"Должник, зная о необходимости оплаты своего штрафа в размере 30 тысяч рублей, мер к погашению задолженности предпринимать не желал. Бездействие для должника обернулось дополнительным наказанием", - рассказали в ведомстве.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде отбывания административного ареста сроком на одни сутки.

В ФССП отметили, что сельчанину, в случае дальнейшего уклонения от уплаты задолженности, грозит повторное привлечение к ответственности.

Ранее в Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа.