На Алтае любителю пьяной езды подарили "день трезвости"
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26 июня 2025, 12:42, ИА Амител
В Алтайском крае 27-летнего жителя Бийского района привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за вождение в нетрезвом виде, сообщает региональная ФССП.
"Должник, зная о необходимости оплаты своего штрафа в размере 30 тысяч рублей, мер к погашению задолженности предпринимать не желал. Бездействие для должника обернулось дополнительным наказанием", - рассказали в ведомстве.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде отбывания административного ареста сроком на одни сутки.
В ФССП отметили, что сельчанину, в случае дальнейшего уклонения от уплаты задолженности, грозит повторное привлечение к ответственности.
Ранее в Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа.
12:48:40 26-06-2025
Зря,надо устроить пять лет трезвости.Чтобы меньше было таких происшествий как ниже в новостях,где девушка погибла на переходе.