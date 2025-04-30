Барнаульские приставы не смогли передать Росимуществу "авторуины" без мотора и кардана

Службе не удалось реализовать грузовик, а возвращать его было некому

30 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: unsplash.com

Отдел судебных приставов Индустриального района Барнаула попытался передать алтайскому управлению Росимущества "автохлам". Согласно решению, которое разместили в картотеке Арбитражного суда, ведомству пытались "вручить" грузовик ГАЗ-330232 без двигателя, кардана, коробки передач и в плохом состоянии.

Приставы обратились в суд и потребовали, чтобы управление Росимущества признало бесхозным и приняло в государственную собственность грузовик. Раньше он принадлежал уже несуществующей компании "Глянец" – машину изъяли из-за долгов, однако продать ее не удалось, как и вернуть фирме позднее.

Суд не поддержал приставов. Там отметили, что служба судебных приставов не наделена полномочиями по обращению в суд по таким вопросам. В результате авто осталось у них.