Барнаульские приставы не смогли передать Росимуществу "авторуины" без мотора и кардана
Службе не удалось реализовать грузовик, а возвращать его было некому
30 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Отдел судебных приставов Индустриального района Барнаула попытался передать алтайскому управлению Росимущества "автохлам". Согласно решению, которое разместили в картотеке Арбитражного суда, ведомству пытались "вручить" грузовик ГАЗ-330232 без двигателя, кардана, коробки передач и в плохом состоянии.
Приставы обратились в суд и потребовали, чтобы управление Росимущества признало бесхозным и приняло в государственную собственность грузовик. Раньше он принадлежал уже несуществующей компании "Глянец" – машину изъяли из-за долгов, однако продать ее не удалось, как и вернуть фирме позднее.
Суд не поддержал приставов. Там отметили, что служба судебных приставов не наделена полномочиями по обращению в суд по таким вопросам. В результате авто осталось у них.
13:03:45 30-04-2025
В металлолом отдадут пусть!
14:56:08 30-04-2025
Вручить тому, кто изымал, в счёт зарплаты. Пущай катается.
😆